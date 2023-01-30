Xiaomi’nin İlk Otomobili Canlı Canlı Görüntülendi!

Xiaomi’nin ilk elektrikli aracı olan MS11, yakında satışa çıkmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, EV’sinin geliştirilmesinde önemli adımlar attı ve arabanın görüntüleri birçok kez görüldü.

Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobilinin gelişiminin son aşamalarında olduğu bildiriliyor. Arabanın kendisi birkaç kez Çin yollarında ve kış testleri sırasında görüldü. Bir Weibo kullanıcısı, MS11’in bazı görüntülerini şimdiye kadarki en net haliyle görmemizi sağladı.

Xiaomi MS11, görsellere göre sportif dört kapılı tasarıma sahip, nezih görünümlü bir sedan olarak karşımıza çıkıyor. Farlardaki farklılıklar görülebilse de, araba BYD Seal ile bazı çarpıcı benzerlikler taşıyor.

Xiaomi MS11’in iddia edilen görüntüleri, otomobilin daha önce sızan tasarım görüntüleriyle senkronize. Yeni görsellerin ön ve arka tamponları daha önce sızan tasarım detaylarına benziyor. Ancak o dönemde Xiaomi, görüntülerin atılan eski bir prototip olduğunu belirtmişti.

Henüz Xiaomi MS11’in iç mekanına ait bir görüntü yok, ancak bu yakında değişebilir. Görüntüler, yüksek Xiaomi standartlarına sahip olacak güçlü ve oldukça güçlü bir modeli yansıtıyor. Xiaomi MS11 için henüz bir sürüm detayı yok, ancak umarım bu kısa süre içinde değişebilir.