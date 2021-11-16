Xiaomi’nin Yeni Telefonu, Etkileyici Bir Kamerayla Gelecek!

Xiaomi’nin iki yeni Snapdragon 870 işlemci destekli telefon üzerinde çalıştığına dair bilgiler var. Bu modellerin Xiaomi ve Redmi markasını taşımasını bekliyoruz. Güvenilir kaynak Mukul Sharma tarafından paylaşılan yeni bilgiler; Xiaomi’nin yakında küresel pazarda bir sonraki Snapdragon 870 modelini piyasaya süreceğini ortaya koyuyor.

Kaynak, Snapdragon 870 çipli Xiaomi telefonunun 67W hızlı şarj desteğine sahip olacağını söylüyor. Ayrıca etkileyici kameralarla donatılacağını da sözlerine ekledi. Ne yazık ki, cihazın kameraları ve diğer özellikleri hakkında detaylı bilgi açıklamadı.

Kaynağın yakın zamanda TENAA ve Çin’in 3C yetkilileri tarafından onaylanan; Xiaomi 2112123AC telefonundan bahsediyor olma ihtimali var. Bunun nedeni, bu modelin yakında Çin’de Snapdragon 870 ve 67W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle; piyasaya sürülmesinin beklenmesi diye düşünüyoruz.

Her iki cihazın da Snapdragon 8 Gen1 yonga setine (diğer adıyla Snapdragon 898) sahip olacağını düşünüyoruz. Arka kamera kurulumları, 50 megapiksel + 48 megapiksel + 48 megapiksel + 48 megapiksel dört kamera birimi içerebilir. Bu cihazların 120x yakınlaştırma ve 15x video yakınlaştırmayı desteklemesini bekliyoruz.

Ayrıca bkz: Yeni Redmi Telefon, Snapdragon 870 İşlemciyle Gelecek