Yeni Redmi Telefon, Snapdragon 870 İşlemciyle Gelecek

Son raporlar, Xiaomi’nin yakında iki Snapdragon 870 işlemci destekli telefonu piyasaya süreceğini ortaya koydu. Birincisi bir Xiaomi markasını taşıyacak ve diğeri bir Redmi cihazı olabilir. Güvenilir bir kaynak, her iki akıllı telefonun da önemli ayrıntılarını paylaştı.

Bilgiler, Xiaomi’nin Snapdragon 870 destekli akıllı telefonunun kavisli kenarlara sahip 6,7 inç OLED ekranla donatılacağını ortaya koyuyor. Çözünürlüğü bilinmemekle birlikte 120Hz yenileme hızı desteği ile gelmesini bekliyoruz. Telefon, 5.000 mAh pile sahip olacak. Pil, 67W hızlı şarj ve 33W kablosuz şarj ile gelecek.

Fotoğraf için 108 megapiksel veya 50 megapiksel ana kameraya sahip olacak ve 20 megapiksel ön kamerayla gelecek. Harmon Kardon hoparlör ve X ekseni motoru gibi başka özellikler de vaat edecek.

Öte yandan Redmi’nin Snapdragon 870 telefonunda Samsung yapımı 6.6 inçlik düz OLED panel olacak. 5.000 mAh pil, JBL destekli çift hoparlör ve bir X ekseni motoru da olacak. Kaynağımız, her iki modelin de nihai adlarını paylaşmadı.

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