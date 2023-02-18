Xioami 13 5G Modelinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Xiaomi, son göz bebeği Xiaomi 13 5G modelinin Avrupa piyasasındaki fiyatını açıkladı.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır beklenen markanın göz bebeği Xioami 13 modelini tanıtmıştı. Birçok teknolojisever, modelin global pazara çıkışını merakla bekliyordu. Xiaomi, 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan teknoloji fuarında Xiaomi 13 5G modelini Avrupa için görücüye çıkaracak.

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023 Xiaomi 13 modelinin Avrupa fiyat etiketini paylaştı. İddialar doğruysa, akıllı telefon globalde Çin’deki fiyatın neredeyse iki katına satılacak. Bu noktada 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip versiyonun 999 Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alması bekleniyor.

Ülkemize ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak yaz aylarında ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

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