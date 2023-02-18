Ana SayfaAkıllı TelefonXioami 13 5G Modelinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Xioami 13 5G Modelinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Xiaomi, son göz bebeği Xiaomi 13 5G modelinin Avrupa piyasasındaki fiyatını açıkladı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
20
xiaomi 13 5g

Samsung Galaxy S22 Serisi, One UI 5.1 Güncellemesi Alıyor!

Samsung, bu haftanın başlarında Galaxy S22 serisi için Android 13 tabanlı One UI 5.1 kararlı...

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Xiaomi, son göz bebeği Xiaomi 13 5G modelinin Avrupa piyasasındaki fiyatını açıkladı.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır beklenen markanın göz bebeği Xioami 13 modelini tanıtmıştı. Birçok teknolojisever, modelin global pazara çıkışını merakla bekliyordu. Xiaomi, 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan teknoloji fuarında Xiaomi 13 5G modelini Avrupa için görücüye çıkaracak.

Xiaomi 13 modelinin Avrupa fiyat etiketini paylaştı. İddialar doğruysa, akıllı telefon globalde Çin’deki fiyatın neredeyse iki katına satılacak. Bu noktada 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip versiyonun 999 Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alması bekleniyor.

Ülkemize ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak yaz aylarında ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy S22 Serisi, One UI 5.1 Güncellemesi Alıyor!

-- Reklam --

2024 Cadillac Lyriq için Çevrimiçi Yapılandırıcı Olacak

Cadillac Lyriq, markanın ilk elektrikli SUV'si ve bir süredir de piyasada. İlk olarak Nisan 2021'de piyasaya sürüldü, en sonunda...
Önceki İçerik
Samsung Galaxy S22 Serisi, One UI 5.1 Güncellemesi Alıyor!
Sonraki İçerik
Star Wars Jedi Survivor Yeni Oynanış Videosu Yayınladı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021