Xioami 13 5G Modelinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Xiaomi, son göz bebeği Xiaomi 13 5G modelinin Avrupa piyasasındaki fiyatını açıkladı.
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır beklenen markanın göz bebeği Xioami 13 modelini tanıtmıştı. Birçok teknolojisever, modelin global pazara çıkışını merakla bekliyordu. Xiaomi, 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan teknoloji fuarında Xiaomi 13 5G modelini Avrupa için görücüye çıkaracak.
Ülkemize ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak yaz aylarında ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.
Samsung Galaxy S22 Serisi, One UI 5.1 Güncellemesi Alıyor!