Yakında Çıkacak Olan Audi Q6 e-tron Yollarda Görüldü!

Audi Q6 e-tron, Q8 e-tron ve Q4 e-tron arasında yer alan, merakla beklenen tamamen elektrikli bir SUV. Q4 yollarda ve etrafta, Q8 teslimatlara başlamak üzere, ancak Q6 hala bir gizem, bu yüzden şu anda her bilgi yararlı.

Ve görünüşe göre, Q6 e-tron, yakın zamanda Denver, Colorado sokaklarında görüldüğü için çıkış yapmaya yaklaşıyor. Tabii ki, araba her tarafa kamuflajla sarılmış, bu yüzden tüm tasarım özelliklerini net bir şekilde göremiyoruz. Bununla birlikte, görüş, Q6’nın test döngüsünün son aşamalarında olduğunu ve Audi’nin artık SUV’a ince ayar yaptığını gösteriyor.

Audi, Mart ayında Q6 e-tron’u tanıttı ve aracın tüm kış testlerini geçtiğini ve geçen yıl Almanya’da otomobili gördüğümüzü duyurdu, ancak tasarım açısından pek bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Farlar yeni bölünmüş tasarım trendini benimserken, arka lambalar daha ince ve muhtemelen tipik bir Audi tarzında bir LED şeritle bağlantılı. Ön tampon tasarımını, öndeki ızgarayı ve tabii ki arka tamponu henüz görmedik. Ama içimizden bir ses bunun çok uzun sürmeyeceğini söylüyor.