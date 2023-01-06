YangWang U9 Kimsenin Beklemediği Anda Çıkış Yaptı!

BYD, bugün U8 SUV’nin lansmanı ile premium YangWang markasının resmi başlangıcını kutladı. Ve bu parçalar beklenirken şirketin bir de sürprizi vardı – daha önce fark edilmeyen ve YangWang U9 adıyla anılan ikinci bir araba.

Yakın adına rağmen U9, U8’den daha farklı olamazdı. İki araç Yisifang platformunu dört motorla paylaşırken, U9 alçaktan giden bir süper otomobil.

Şirket, YangWang U9‘un 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca iki saniyede çıkabileceğini söylüyor. Bu, onu Hyper SSR, Tesla S Plaid ve Lucid Air Sapphire ile birlikte özel bir kulübe yerleştirirdi.

Ne yazık ki, bu duyuru U8’inkinden bile daha az ayrıntılı olduğu için başka performans rakamları sunulmadı. Arabanın içini göremedik ve tur sürenizi saniyeler içinde azaltmak için Yisifang platformunu nasıl kullanacağını öğrenmedik.

Kabul etmeliyiz ki BYD ve YangWang’dan çok hoş bir sürpriz. Markanın portföyünün çok sayıda kategoriye yayılacağını açıkça gösteriyor ve bundan daha heyecan verici haberler almamız gerekiyor. Bu iki modelin bazı fiyatlandırma bilgileri, bulunabilirlik hedefleri ve iç mekan resimleri harika bir başlangıç olacaktır.