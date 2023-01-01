Yapay Zeka Destekli Jidu ROBO-02 Tanıtıldı!

Bugün Guangzhou otomobil fuarında Jidu Auto, ikinci modeli yapay zeka destekli robotik ROBO-02 aracını tanıttı. Baidu yan kuruluşu tarafından üretilen sedan, geleneksel kapı kolları olmamasının yanı sıra ROBO-01 SUV ile birçok tasarım ipucunu paylaşıyor.

Bunun yerine, sesinizi veya sağlanan Bluetooth özelliğini kullanırsınız. Araba hala büyük ölçüde otonom sürüşe ve makine etkileşimine odaklanıyor ve Jidu performans rakamlarını konuşmayı bile reddetti.

Tasarımdaki benzerlik göz önüne alındığında, ROBO-02’nin aktarma organlarını, 400kW kombine çıkışlı çift motora ve 100kWh CATL bataryaya sahip ROBO-01 ile paylaşması muhtemeldir.

ROBO-01 ile aynı motor ve akü ile donatılmışsa, ROBO-02’nin, ROBO-01 SUV ile karşılaştırıldığında bir sedan olarak daha düşük sürtünmesi nedeniyle daha da iyi hızlanma ve menzil performansına sahip olmasını beklemek mantıklıdır. Ancak, Jidu ikilisinin yola çıkmaya hazır hale gelmesinin biraz zaman alacağı açık ve o zamana kadar çok şey değişebilir.

Yapımcıya göre ROBO-01, 2023’ten itibaren satışa sunulacak. Açıkça yılın ilerleyen bölümleri olacak, yoksa şirket zaten bu konuda daha spesifik olurdu.