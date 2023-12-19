Yapay Zeka Destekli Oyun El Konsolu Lichee Pocket 4A Geliyor

Oyun severler tarafından sevilen ve rağbet gören retro oyun konsolları, hızlı bir şekilde gelişmeye ve kullanıcıların oyun deneyimlerini iyileştirmeye devam ediyor. Oyun sayısı bakımından kendini yenileyen retro konsollar şimdi de AI teknolojisi ile donatılmanın yanı sıra RISC-V işlemcisiyle de fark yaratıyor. Bu yeniliklerle tasarlanan yapay zeka destekli oyun el konsolu Lichee Pocket 4A yakında piyasaya çıkıyor.

Yapay Zeka Destekli Oyun El Konsolu Lichee Pocket 4A Yakında Satışa Sunulacak

Çin menşeli Sipeed tarafından geliştirilen Lichee Pocket 4A oyun el konsolu, klasik retro oyun konsollarından farklı olarak AI ile donatılmış RISC-V yonga setine sahip olacak. Retro el konsollarında görmeye alışık olduğumuz ARM tabanlı işlemci ya da kontrolcüler yerine bu el konsolunda RISC-V chipset bulunuyor. Ayrıca konsol tasarımı ile de göz dolduruyor.

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RISC-V yonga seti açık kaynak standart bir mimariye sahiptir. T-Head TH1520 komut seti, 4 TOPS kapasiteli yapay zekâ birimi barındırmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yonga setinde, IMG BXM-4-64 grafik birimi ve 4 adet XuanTie C910 çekirdeği bulunmakta.

Lichee Pocket 4A Retro El Konsolu Özellikleri

Gücünü RISC-V yonga setinden alan Lichee Pocket 4A retro el konsolu dokunmatik, 7 inçlik bir ekrana sahip. Joy – Con stilinde çıkarılabilen joystick parçalarının bulunduğu konsolda Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 6 bağlantıları bulunuyor. Cihazda ayrıca USB Tip-C, GbE, miniHDMI bağlantıları da yer almakta. Retro oyun el konsolu Lichee Pocket 4A, 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ile 128 GB’a kadar eMMC bellek opsiyonları bulunuyor.

5 MP kamerası bulunan Lichee Pocket 4A retro el konsolu ile görüntülü konuşmalar yapmak da mümkün. Retro oyun konsolları alanında bir fark yaratacak gibi görünen konsol, Debian Linux ve Android işletim sistemlerini çalıştırabilme özelliğine sahip. Lichee Pocket 4A geliştiricileri olan Sipeed, RISC – V komut seti barındıran tablet, e – kitap ve laptop bilgisayar gibi ürünler de pazarlamaktadır.

Lichee Pocket 4A Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Lichee Pocket 4A çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz açıklanan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak cihazın 2024 yılında satışa sunulması beklenmektedir.