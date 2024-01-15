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The Sims ve Project Rene'ye rakip olacak yaşam simülasyonu oyunu Paralives 2024 yılında geliyor. Oyunun Steam erken erişim yolu ile çıkarılması bekleniyor.

The Sims tutkunlarının çok seveceği yaşam simülasyonu oyunu olan Paralives 2024 yılında geliyor. 2019’un Ocak ayında geliştirilmeye başlanan oyunun piyasaya çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Oyuna yalnızca son bir yılda bile yüzlerce öğe eklendi. Paralives geliştiricilerinin paylaştığı bazı görseller bu tür yapımları sevenleri oldukça heyecanlandırdı. Büyük bir titizlikle geliştirilen oyunun çıkışı dört gözle bekleniyor.

Yaşam Simülasyonu Oyunu Paralives 2024 Yılında Çıkacak

Paralives ilk etapta bireysel bir Alex Massé projesi olarak başladı ancak ilerleyen süreçte yapım Paralives Stüdyosu çatısı altıda gelişimine devam etti. Bireysel bir çalışma iken ekip işine dönen Paralives, şu anda 11 kişilik bir ekiple geliştiriliyor. Etkileyici sanat tarzı ve gerçekçi Parafolk karakter betimlemeleri olan oyunun, 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. The Sims’e benzer bir yapıda olan oyunun, Steam Erken Erişim yolu ile oyuncularla buluşacağı gelen duyumlar arasında.

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Paralives oyununu bekleyenler için geliştirici ekip, 2023 yılı boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların bir göz atışını yayınladı. Paylaşımda; programcı ekibin Paralives oynanış özellikleri üzerinde çalışırken, sanatçı ekibin ise oyuna yüzlerce öğe eklediği belirtilerek, gerekli görsellere yer verildi. Steam ve Reddit’te paylaşılan görsellere göre geliştirici stüdyo, eklediği 800’ü aşkın objenin yer aldığı bir galeriyi sunuyor.

Paylaşılan görsellere göre Paralives oyununda, bir ev dekorasyonunda olması gereken her şey mevcut. Öğeler kategorize edilmiş durumda ve bunlar arasında; dekoratif unsurlar, koltuklar, kanepeler, sandalye, masa gibi mobilyalar, tabuta benzeyen yatak, yemekler, bahçe için gerekli malzemeler, ofis gereçleri, mutfak malzemeleri, banyo için gereken eşyalar ve benzeri gibi her türlü eşya mevcut. Söz konusu eşyaların boyutları ve şekilleri de oyuncunun istediği şekilde sunulmakta.

Paralives Yaşam Simülasyonu Oyunu Sektöre Hızlı Girecek

Oyun hakkında sunulan görsellerde görüldüğü üzere, yukarıda saydığımız eşyaların yanı sıra oyuncunun eğlenmesi için düşünülmüş aktivite araçları da mevcut. Örneğin spor yapmayı seven bir oyuncuya uygun koşu bandı, ağırlık sehpası, enstrüman çalmayı severler için piyano da oyunda bulunuyor. Bunların yanı sıra yoga matından teleskopa kadar pek çok aktivite malzemesi Paralives’de yer alıyor. Kilim ve tablo gibi dekoratif eşyalar da mevcut.

Oyuncuya farklı ve geniş bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefleyen ekip, geliştirme sürecini en kısa zamanda tamamlamak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Alex Massé ve Paralives Studio’nun geliştirdiği bu yaşam simülasyonu oyunu, alanının en iyileri ile rekabet edecek gibi görünüyor.