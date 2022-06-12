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Yazımı Karıştırılan Sözcükler ve Doğru Yazımları

Çok zengin bir dil olan Türkçemizde birçok değişikliğe uğramıştır. Bugünkü yazımızda sizlere yazımı karıştırılan sözcükler ve doğru yazımları hakkında bilgi vereceğiz.

İbrahim Özbek

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Okuma Süresi: 4 dk.
yazımı doğru kelimeler

Dil, sürekli gelişen canlı bir yapıdır. Dil içerisinde birçok yapı ve özellik bulunurken, hem eskilerden hem de yabancı diller tarafından değişime uğrar. Çok zengin bir dil olan Türkçemizde birçok değişikliğe uğramıştır. Bugünkü yazımızda sizlere yazımı karıştırılan sözcükler ve doğru yazımları hakkında bilgi vereceğiz.

TDK bizleri hangi kelimenin nasıl yazıldığı konusunda her zaman bilgilendiriyor. Özellikle toplumda yanlış olarak yazılan birçok kelime bulunuyor. Bu durumun en büyük sebebi insanların konuştukları gibi yazmak istemelerinden kaynaklanıyor. Konuşurken her ne kadar fark edilmese de bu yanlışlar, resmi yazışmalar ve sınavlarda karşımızı çıkıyor.

Yanlış kelimelerin bu kadar fazla toplum içerisinde kalmasının en büyük sebebi ise konuşma dilini çok fazla kullanmamızdan geçiyor. Özellikle Türkiye içerisinde birçok farklı ağız bulunuyor. Bu ağızlarda kelimelerin yanlış yazılmasında bir rol oynuyor.

Yanlış ve doğru yazımlar şu şekilde;

yalnışyanlış
arkaplanarka plan
haftasonuhafta sonu
mahsülmahsul
herkezherkes
gökbilimgök bilim
kamu oyukamuoyu
süre gelensüregelen
örtpasörtbas
köpekbalığıköpek balığı
altyazıalt yazı
rasgelerastgele
devredışıdevre dışı
itibariyleitibarıyla
yer yüzüyeryüzü
hanımefendihanım efendi
kanpanyakampanya
önizlemeön izleme
kareografikoreografi
usülusul
deyinmekdeğinmek
küpürkupür
gardolapgardırop
işbirliğiiş birliği
aç gözlüaçgözlü
farketmekfark etmek
zaafiyetzafiyet
propogandapropaganda
an be ananbean

Dilimizi doğru ve düzgün kullanmak, hem milli bilincimiz için hem de gelecek nesillere bırakacağımız miras açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden kelimeleri doğru kullanmalı ve hangi kelimenin yanlış olduğunu iyi ayırt etmeliyiz.

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