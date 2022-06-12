Dil, sürekli gelişen canlı bir yapıdır. Dil içerisinde birçok yapı ve özellik bulunurken, hem eskilerden hem de yabancı diller tarafından değişime uğrar. Çok zengin bir dil olan Türkçemizde birçok değişikliğe uğramıştır. Bugünkü yazımızda sizlere yazımı karıştırılan sözcükler ve doğru yazımları hakkında bilgi vereceğiz.
TDK bizleri hangi kelimenin nasıl yazıldığı konusunda her zaman bilgilendiriyor. Özellikle toplumda yanlış olarak yazılan birçok kelime bulunuyor. Bu durumun en büyük sebebi insanların konuştukları gibi yazmak istemelerinden kaynaklanıyor. Konuşurken her ne kadar fark edilmese de bu yanlışlar, resmi yazışmalar ve sınavlarda karşımızı çıkıyor.
Yanlış kelimelerin bu kadar fazla toplum içerisinde kalmasının en büyük sebebi ise konuşma dilini çok fazla kullanmamızdan geçiyor. Özellikle Türkiye içerisinde birçok farklı ağız bulunuyor. Bu ağızlarda kelimelerin yanlış yazılmasında bir rol oynuyor.
Yanlış ve doğru yazımlar şu şekilde;
|❌
|✅
|yalnış
|yanlış
|arkaplan
|arka plan
|haftasonu
|hafta sonu
|mahsül
|mahsul
|herkez
|herkes
|gökbilim
|gök bilim
|kamu oyu
|kamuoyu
|süre gelen
|süregelen
|örtpas
|örtbas
|köpekbalığı
|köpek balığı
|altyazı
|alt yazı
|rasgele
|rastgele
|devredışı
|devre dışı
|itibariyle
|itibarıyla
|yer yüzü
|yeryüzü
|hanımefendi
|hanım efendi
|kanpanya
|kampanya
|önizleme
|ön izleme
|kareografi
|koreografi
|usül
|usul
|deyinmek
|değinmek
|küpür
|kupür
|gardolap
|gardırop
|işbirliği
|iş birliği
|aç gözlü
|açgözlü
|farketmek
|fark etmek
|zaafiyet
|zafiyet
|propoganda
|propaganda
|an be an
|anbean
Dilimizi doğru ve düzgün kullanmak, hem milli bilincimiz için hem de gelecek nesillere bırakacağımız miras açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden kelimeleri doğru kullanmalı ve hangi kelimenin yanlış olduğunu iyi ayırt etmeliyiz.
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