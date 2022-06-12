Dil, sürekli gelişen canlı bir yapıdır. Dil içerisinde birçok yapı ve özellik bulunurken, hem eskilerden hem de yabancı diller tarafından değişime uğrar. Çok zengin bir dil olan Türkçemizde birçok değişikliğe uğramıştır. Bugünkü yazımızda sizlere yazımı karıştırılan sözcükler ve doğru yazımları hakkında bilgi vereceğiz.

TDK bizleri hangi kelimenin nasıl yazıldığı konusunda her zaman bilgilendiriyor. Özellikle toplumda yanlış olarak yazılan birçok kelime bulunuyor. Bu durumun en büyük sebebi insanların konuştukları gibi yazmak istemelerinden kaynaklanıyor. Konuşurken her ne kadar fark edilmese de bu yanlışlar, resmi yazışmalar ve sınavlarda karşımızı çıkıyor.

Yanlış kelimelerin bu kadar fazla toplum içerisinde kalmasının en büyük sebebi ise konuşma dilini çok fazla kullanmamızdan geçiyor. Özellikle Türkiye içerisinde birçok farklı ağız bulunuyor. Bu ağızlarda kelimelerin yanlış yazılmasında bir rol oynuyor.

Yanlış ve doğru yazımlar şu şekilde;

❌ ✅ yalnış yanlış arkaplan arka plan haftasonu hafta sonu mahsül mahsul herkez herkes gökbilim gök bilim kamu oyu kamuoyu süre gelen süregelen örtpas örtbas köpekbalığı köpek balığı altyazı alt yazı rasgele rastgele devredışı devre dışı itibariyle itibarıyla yer yüzü yeryüzü hanımefendi hanım efendi kanpanya kampanya önizleme ön izleme kareografi koreografi usül usul deyinmek değinmek küpür kupür gardolap gardırop işbirliği iş birliği aç gözlü açgözlü farketmek fark etmek zaafiyet zafiyet propoganda propaganda an be an anbean

Dilimizi doğru ve düzgün kullanmak, hem milli bilincimiz için hem de gelecek nesillere bırakacağımız miras açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden kelimeleri doğru kullanmalı ve hangi kelimenin yanlış olduğunu iyi ayırt etmeliyiz.

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