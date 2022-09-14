Yeni araba alacakların çoğu Apple alırım diyor

ABD’de Stratejik Vizyonun Yeni Araç Deneyimi Çalışması adı verilen büyük bir yıllık araştırma var. Bu araştırma arabalarını yeni satın alan kişilere, 45’ten fazla araç markasının kalitesi hakkında ne düşündüklerini sorar – bir sonraki yeni arabaları için markalardan herhangi birini düşünürler mi? cevaplar, otomotiv endüstrisi ve marka sadakati hakkında fikir verdi.

En son 2022 NVES araştırması, ilk kez ankete Apple markalı bir araç dahil etti. Sonuçlar otomotiv markalarına bir uyarı niteliğinde. Apple otomobili mevcut olmamasına veya ne zaman geleceği için bir tarih belirlenmemesine rağmen, müşterilerin %26’sı bir sonraki araçları olarak bir Apple otomobilini “Kesinlikle Düşünür”.

Bu sonuç, en çok arzu edilen otomobiller söz konusu olduğunda Apple‘ı Toyota ve Honda‘nın arkasında 3. sıraya yerleştirdi. Apple markası, Ford ve Tesla‘nın çok önüne geçti, ancak bu yeterli değildi. İnsanlara marka sadakati sorulduğunda daha da ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Burada yeni araç sahiplerine bir sonraki alışverişlerinde markayı değiştirme olasılıklarının ne kadar olduğu sorulur. Şaşırtıcı bir şekilde, yeni Tesla sahiplerinin %50’si, mevcut araçları yerine gelecekteki Apple arabasını “Kesinlikle Düşüneceklerini” açıkladı.

Apple CarPlay’in son sürümü, eksiksiz bir araç içi deneyimi sunuyor

Gelecekteki satın alma değerlendirmesi söz konusu olduğunda Apple otomobili en yüksek puanları topladı – yanıt verenlerin %26’sı “Kesinlikle Düşünür” ve %24’ü henüz duyurulmamış Apple otomobilinin “Kalite İzlenimini Sevdiklerini” iddia etti. Apple, gelecekteki alıcılarını üzmemek için burada güvenli bir oyun oynamak zorunda kalacak.

Apple’ın otomotiv pazarına girmeyi düşünmesi uzun sürmüş gibi görünse de aslında o kadar da uzun sürmedi. 16 yıl önce Steve Jobs, yalnızca tüketici elektroniğinde devrim yapmakla kalmayıp şirketi de değiştiren bir ürün olan ilk iPhone’u piyasaya sürdü. 16 yıldan kısa bir süre içinde Apple, iPhone’dan en çok arzu edilen otomotiv markalarından birine, aslında bir araba satışı olmadan geçti.

Apple CarPlay, tüm ekran şekilleri ve boyutlarıyla çalışır

Apple farklı bir yol izledi, önce çevreyi inşa etti. En yeni Apple CarPlay ve en yeni iPhone ile şirket, hizmetlerin ve donanımın birbirini tamamladığı ve uyum içinde çalıştığı eksiksiz bir alan yarattı. Buradaki eksik kısmı arabadır.

Bir Apple otomobili satın almak pek çok kişiye doğal bir karar gibi gelecek. Birbirini tamamlayan ve bireysel değerlerini genişleten, sürekli genişleyen bir ürün ekosisteminin önemli bir uzantısıdır.

Şimdi sadece bekleyip Apple’ın ne pişirdiğini görmemiz gerekiyor. Umalım ki asıl tasarım çok tuhaf olmasın ama Apple’ın ürün tasarımına yaklaşımını bildiğimiz için içimizi rahat ettirebiliriz.