Yeni Battle Royale Oyunu Indus Battle Royale Ön Kayda Açıldı!

Hindistan’daki mobil oyuncular, son yıllarda hükümetin Çin bağlantıları nedeniyle en popüler iki oyunu – PUBG ve BGMI – yasaklaması nedeniyle zor zamanlar geçirdi. Bu noktada BGMI Hindistan’da geri dönüş yapsa bile tekrar yasaklanmayacağının garantisi yok.

Piyasada battle royale kaşıntısını PUBG veya BGMI kadar iyi çizen başka bir oyun olmadığını düşünürsek, bu yasakları atlatabilmek için birçok çemberden atlayan oyuncuları oldukça zor durumda bırakıyor.

Bununla birlikte, yeni bir battle royale oyununun lansmanı ufukta ve hepsinden iyisi, Hindistan’da yapılıyor, yani hükümet yasağı yok! Oyunun adı Indus Battle Royale ve bir süredir geliştiriliyor. Ağustos 2022’de Times Square’de teaserı yapılmıştı ve şimdi Android cihazlar için oyunun ön kayıtları başladı. Yakında iOS’ta da kayıt için hazır olacak.

Indus Battle Royale’in arkasındaki şirket SuperGaming de oyundan ne bekleyebileceğimiz konusunda bize fikir veren bir oyun fragmanı yayınladı. Bununla birlikte, görüntülerin alfa öncesi bir yapıya ait olduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle kusurların iyileştirilmesi gerekiyor.

Oyunun öncülü, Cosmium’u (bu evrende nadir bir kaynak) elde etmeye çalışan galaksiler arası sendika COVEN için çalışan bir paralı asker olan bir Mythwalker rolünü üstlendiğinizi belirtiyor. Ayar, esasen uzak gelecekte geçen gelişmiş bir İndus vadisi uygarlığı anlamına gelen Hint-fütürizm vizyonuna dayanıyor.