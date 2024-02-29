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Yeni Battlefield oyunu ile oyunu ile ilgili son çıkan haberler oyunda önemli değişikliklere işaret ediyor. Son oyunu pek rağbet görmeyen yapım tıpkı köklerine benzer detaylar içerecek. Yeni Battlefield oyunu Battle Royale modu ile gelecek. 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen oyunun sevenleri bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Yeni Battlefield Oyunu Battle Royale Modu ile Gelecek

Battlefield serisinin son oyunu olan Battlefield 2042, 2021 yılında yayınlanmıştı. Son oyunun piyasaya çıkmasının ardında iki yılı aşkın zaman geçti ve yeni oyunun yayınlanmasına da 2 yıldan fazla zaman var. Dolayısıyla Battlefield severler bir hayli heyecanlı ve meraklı. Yeni oyun hakkında çıkan haberler bu yüzden oyuncunun oldukça ilgisini çekiyor.

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Battlefield serisinin yeni oyunu Ripple Effect tarafından geliştirilmekte. Oyun hakkında daha önce ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda sizlere muhteşem efektler içereceğinden bahsetmiştik. Şimdi yeni gelen bilgi ise oyunun Battle Royale moduna sahip olacağı yönünde. Battlefield’ın yeni oyununun dönem olarak modern çağlarda, 2025 ile 2030 arasında geçeceği de söylenenler arasında.

Battlefield oyununun yayıncısı bilindiği üzere EA (Electronic Arts). Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson’un daha evvel gerçekleştirdiği açıklamalara göre oyun 2025 yılından önce çıkamayacağı belli olmuştu.Insider Gaming de oyun ile ilgili haberinde yeni yapımın 2025 yılın Ekim ayı gibi çıkacağı söylenmişti. Yani Battlefield yeni oyunu ile buluşmaya biraz daha vakit var. Oyun hakkında bilinen bir diğer detay ise yapımın hikaye odaklı olacağı yönünde.

Battlefield Yeni Oyunu 2025 Yılında Çıkacak

Battlefield yeni oyunu, köklerine yakın bir yaklaşım içinde olacak. Bu kapsamda oyunda dört sınıflı sistem geri gelecek. 64 oyunculu maçlar ile yıkım sistemlerinin elden geçirilmesi gibi geçmişin izleri bulunacak. Yeni oyun hakkındaki en önemli detaylardan biri de gerçeğe yakın efektler olması. Hem geçmiş özellikler hem de farklı yenilikçi özellikler ile muhteşem bir oyun deneyimi oyunculara sunulacak gibi görülmekte.

Bunların yanı sıra Ripple Effect şu anda ücretsiz oynanabilen yeni Battle Royale oyun modu çalışmaları sürdürmekte. Bu kapsamda geliştirici ekibin izlediği strateji Call of Duty: Warzone’nin stratejisine benzemekte. Yapılan açıklamaya göre bahse konu oyunda şu anda Battle Royale ve ‘Gauntlet’ olmak üzere iki oyun modu bulunmakta. Gauntlet modu kapsamında pek çok takım olması ve bu takımların hedefe bağlı olarak yarışmaları hedefleniyor. Her yarışın ardından ise takımlar aldıkları puanlara göre sıralanacak ve en düşük puanı alan takım ise elenecek.

Yeni modları, gerçekçi efektleri, kökenlerine dönüş hikayesi, modern çağda geçmesi, hikaye odaklı olması ile oyuncuya farklı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan Ripple Effect ekibi, oyunun en iyi şekilde oyuncunun karşısına çıkması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yeni oyunla buluşmak için Battlefield severlerin bir müddet daha beklemeleri gerekecek.