Yeni Bir Buster Keaton Filmi Geliyor!

Yaklaşık 100 yıl önce, Buster Keaton sessiz film döneminin; en büyük Hollywood yıldızı olma yolunda ilerliyordu. Keaton, modern film hayranları tarafından yaygın olarak tanınmıyor, ancak hayat hikayesi büyük bir sinema filminin konusu olmak üzere.

James Mangold’un 20th Century Studios tarafından Marion Meade’in kitabı Buster Keaton; Cut to the Chase’e dayanan; bir Buster Keaton biyografisini yönetmesi ve üretmesi için sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

En parlak döneminde Keaton, kendi filmlerinde tehlikeli gösteriler yapmaktan çekinmeyen eşsiz bir aktör ve yönetmendi. Aynı zamanda yetenekli bir komedi sanatçısıydı. 1920’lerin ortalarında, Keaton’ın en ünlü filmleri arasında The Navigator; Sherlock Jr., Seven Chances, The Cameraman, The General ve Steamboat Bill, Jr. vardı.

Keaton’ın kariyeri, “talkie dönemi”nin başlangıcında büyük bir düşüş yaşadı. Ancak komedyen, gençliğinin aynı gişe cazibesini asla geri kazanmamış olsa da; sonunda uyum sağladı ve kariyerinde yeniden canlandı. Son önemli filmlerinden biri Billy Wilder’ın kara film klasiği Sunset Boulevard idi. Bu harika oyuncunun biyografisini izlemek hoş olacak.