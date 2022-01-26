Yeni Bir Huawei Mate 40 Telefonu Çok Yakında Geliyor!

TD Tech, Huawei’nin donanım lisanslarından birine sahip. Şirket şimdiye kadar, esasen yeniden markalanmış bir Huawei Nova 8 Pro 5G olan; TD Tech N8 Pro adlı tek bir akıllı telefonu piyasaya sürdü.

Firmanın uzun süredir kendi Huawei Mate 40E versiyonunu satışa sunacağına dair söylentiler var. Bu cihazla ilgili ilginç bir detay da şimdi ortaya çıktı.

TD Tech’in yakında çıkacak olan Huawei Mate 40 telefonu, bir MediaTek Dimensity 1000+ işlemciyle gelecek. Önceki raporlar, bu özel telefonun TDT-MA01 model numarasına sahip olacağını ortaya çıkarmıştı.

Ayrıca, telefon 40W hızlı kablolu şarj desteğine sahip olacak, ancak şarj cihazıyla birlikte gelmeyecek. Bir TikTok videosu, cihazın alt kısmında; ‘TD Tech’ markasının yer aldığı arka tasarımını bile ortaya çıkarmıştı.

Ne yazık ki, bu akıllı telefonun çıkış tarihi hala bir sır. Piyasaya çıksa bile, TD Tech N8 Pro çok hızlı bir şekilde tükendiği için; kaç ünitenin satışa çıkacağından emin değiliz.

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