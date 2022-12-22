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Yeni BMW iX3 ve diğer BMW modelleri kısa ve uzun menzilli seçeneklerle gelecek

Ahmet Ekinler

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Yeni BMW iX3 ve diğer BMW modelleri kısa ve uzun menzilli seçeneklerle gelecek

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BMW ile ilgili ön araştırmalar ve haberler söz konusu olduğunda oldukça iyi bir sicile sahip olan Bimmerpost‘taki bir sızıntı kaynağına göre şirket, yaklaşan Neue Klasse platformuna dayalı tüm elektrikli araçlarında uzun ve kısa menzilli seçenekler sunmayı planlıyor. Bu plana yaklaşan yeni iX3 de dahildir. Ayrıca tek ve çift motorlu versiyonlar da seçenekler arasında olacak.

Yine de, sızıntının kaynağının, bilgilerin oldukça erken ipuçlarına dayandığını ve bunun kesin bir şey olmadığını söylediğini bilmekte fayda var.

Bununla birlikte, daha geniş bir pil seçeneği seçeneği sunma kararı herkes tarafından çok mantıklı bulunuyor. Keza Tesla, daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmek için aynı sistemi yıllardır uyguluyor. Ne de olsa, herkesin tek bir şarjla mümkün olan en yüksek mesafeye ihtiyacı yok. Pillerin maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda daha düşük menzile sahip aynı aracı daha uygun fiyata satın alma anlamına geleceğini de biliyoruz.

Sızıntı kaynağı ayrıca, bir sonraki iX3 SUV’nin Standart Menzilli RWD, Standart Menzilli AWD, Uzun Menzilli AWD ve M Performance AWD olarak 4 farklı seçenek ile gelebileceğini öne sürüyor.

BMW, 2023 5-8 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenecek CES’te Neue Klasse platformu hakkında daha fazla bilgi vermeye hazırlanıyor. Şirket %30 daha fazla menzil, %30 daha hızlı şarj, %50 daha düşük üretim maliyeti ve %60 daha düşük karbon emisyonu vaat ediyor.

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KaynakArenaev

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