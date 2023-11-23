Yeni Call of Duty 2024 Yılında Gelecek: Call of Duty Black Ops Gulf War

Call of Duty ya da kısaca CoD serisinin yeni oyunu için geri sayım başladı. Serinin yeni oyunu 2024 yılında oyuncular ile buluşacak. Call of Duty: Black Ops: Gulf War adıyla gamerların karşısına çıkacak olan oyunun, CoD serisinin önemli yapımları arasında yer alması ön görülüyor. Oyunun ne zaman çıkacağına yönelik net bir tarih verilmese de yeni Call of Duty 2024 yılı içerisinde oyuncularla buluşacak, bunu biliyoruz.

Yeni Call of Duty 2024 Yılında Gelecek ve Adı Call of Duty Black Ops Gulf War Olacak

Call of Duty serisinin yeni oyununun Körfez Savaşı’nı konu alacağı öğrenildi. Oyun hakkında henüz resmi duyuru yapılmamasına rağmen, oyuna dair gelen sızıntılar; oyunun 2024 yılı Ekim ya da Kasım ayında piyasada olacağını ortaya koyuyor. Yeni Cod oyununa dair isim de henüz resmi ağızlardan zikredilmezken, şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgiler oyunun adının Adı Call of Duty Black Ops Gulf War olacağını ortaya koyuyor.

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CoD Serisi Hayranlarının Görüşleri

Call of Duty serisinin yeni oyunu ile ilgili bilgilerin gündeme gelmesinin akabinde, sosyal medyada serinin hayranlarından pek çok yorum geldi. Genel olarak yeni oyunun gelecek olmasından mutlu olan gamerlar, oyunun ismiyle ilgili esprili paylaşımlar da yaptılar. O paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“3 saatlik Warzone görünümlü hikaye çıkmazsa karşımıza her türlü tutar diye düşünüyorum. Bakalım bu kez seriye yakışır bir şey ile karşılaşabilecek miyiz?”

“İsmi çok uzun olmamış mı sizce de? Call of Duty: Black Ops: Gulf War yerine GW diye kesselermiş keşke. Böyle olunca Güney Amerikalı futbolcu ismine benzemiş.”

“İsme takılanlar olmuş ama oyunun adı gayet normal. Körfez Savaşı dönemini konu alacak belli ki oyun. İngilizce’de de “Gulf” körfez demek. Doğal olarak serinin adının devamına eklenmiş, anormal bir şey yok yani.”

“İtibarı zedelenen serilerden biri maalesef… Assassin’s Creed serisi de bir diğeri. Eğer doğru düzgün bir yapım gelirse serinin kötü gidişini de toparlayabilir.”

“Activision’ın elindeki en büyük seri CoD. Bu oyunun da artık iyi olması ve serinin yönünü yukarı çevirmesi gerekiyor. Biraz daha oyuncu dostu olmalı şirket ve bütün paketlerden sadece para kazanmaya odaklanmamalı.”