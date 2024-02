Ana Sayfa » Oyun Yeni Call of Duty Oyunları Game Pass’e Ne Zaman Gelecek? Oyun Yeni Call of Duty Oyunları Game Pass’e Ne Zaman Gelecek? Emine Emre 0 Görüntüleme

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer Xbox Game Pass aboneleri için sevindirici bir haber verdi. Game File’a bir röportaj veren Phil Spencer, Game Pass abonelerinin “yeni Call of Duty oyunları Game Pass’e ne zaman gelecek” sorusuna yanıt verdi. Spencer; Xbox Game Studios, Activision Blizzard ve ZeniMax’ın yayınlanacak olan bütün oyunlarının, piyasaya çıkar çıkmaz Game Pass’te yayınlamayı planladıklarını söyledi.

Yeni Call of Duty Oyunları Game Pass’e Ne Zaman Gelecek?

Son dönemde yeni stratejileri ile gündemden düşmeyen Xbox, yine bir planı ile de hem bazı sevinçlere hem de bazı tartışmalara yol açtı. Geçtiğimiz günlerde Xbox oyunlarının PlayStation 5’te yayınlanması kararı ile PS5 kullanıcılarını sevindiren ancak Xbox konsol sahiplerini üzen bir haber duyuran Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, şimdi de Xbox Game Studios, Activision Blizzard ve ZeniMax oyunları ile ilgili yeni bir plandan bahsetti.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Spencer’ın açıklamasına göre söz konusu şirketlerin oyunları piyasaya çıkar çıkmaz Xbox Game Pass’te yayınlanacak. Bir Activision oyunu olan Call of Duty ise bu oyunların başında geliyor. Oyun camiasının en çok sevilen yapımlardan biri olan Call of Duty yeni oyunlarının piyasaya çıkmasıyla Game Pass kütüphanesine eklenmesi bir olacak; yani Spencer’ın söylediğine göre planlanan bu.

Spencer, Game File’a verdiği röportajda “Amacımız ZeniMax, Activision Blizzard ve Xbox Game Studios oyun portföyünün tamamının ilk günden itibaren Game Pass’te yer alması” dedi. Bu hamle ile Xbox Game Pass abonelik sistemini sektördeki rekabette öne çıkarmayı amaçlayan Spencer, Game Pass kütüphanesinin; oyun dünyasında, büyük yayıncıların (ZeniMax, Activision Blizzard ve Xbox Game Studios gibi) merakla beklenen oyunlarını barındıracak kadar genişlemesini hedeflediklerini aktardı.

Spencer Game Pass’e Yeni Abone Çekmeye Çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde yine sektörün en popüler ve büyük yapımlarından biri olan Diablo 4’ün Xbox Game Pass abonelik sistemine dahil edeceği duyurulmuştu. Spencer’ın yeni açıklamalarından anlaşılan o ki tüm Call of Duty serisinin söz konusu abonelik sistemine dahil edilmesi gündemde. Xbox başkanı Spencer, bu stratejinin bahse konu oyunları seven oyuncuları Game Pass’e çekmek için etkili bir hamle olarak görmekte.

Spencer, her ne kadar yeni Call of Duty gibi oyunların Game Pass’te yayınlanmasının, Game Pass abone sayısını artırmada yardımcı olacağını düşünse de sektörün diğer güçlü aktörleri bu konuda farklı bir fikre sahip. Örneğin, Sony ve Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick, Call of Duty gibi AAA oyunların yayınlandığı ilk günden Game Pass’e eklenmesini doğru bir strateji olarak görmüyor. Zelnick bu konu hakkında endişeli ve bu strateji eğer gerçekleşirse yayıncıların gelir kaybı yaşayacağını düşünüyor. Aynı zamanda Zelnik bu stratejinin uygulanabilirliği konusunda da olumlu düşünmüyor.

Xbox konusunda net kararlara sahip olduğu görülen Spencer bu yolda ilerlemeye devam edecek gibi duruyor. Stratejisine güvenen başkan Activision Blizzard yapımlarının PC ve konsolda aynı anda yayınlanması için gerekli çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda, Treyarch’ın geliştirdiği, Körfez savaşı dönemini konu edinen ve yeni çıkacak olan Call of Duty gibi büyük oyunların yayınlanır yayınlanmaz Game Pass’e gelmesi bekleniyor.