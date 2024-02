Ana Sayfa » Oyun Yeni Call of Duty Oyununda Açık Dünya Dönemi mi Başlıyor? Oyun Yeni Call of Duty Oyununda Açık Dünya Dönemi mi Başlıyor? Emine Emre 1 Görüntüleme

Call of Duty serisi ile alakalı çıkan en son haber, yeni oyunun adının Black Ops: Gulf War olacağı yönünde idi. Şimdi ise Insider – Gaming, oyun ile alakalı yeni bir duyum paylaştı: Yeni Call of Duty oyununda artık açık dünya dönemi başlayabilir. Çıkan yeni haberlere göre Call of Duty geliştirici stüdyosu Activision, oyunda Far Cry benzeri deneyimlerin yer almasını istiyor. İşte detaylar…

Yeni Call of Duty Oyununda Açık Dünya Dönemi mi Başlıyor?

Aksiyon – savaş oyunları kategorisinde bulunan ve birinci şahıs nişancı oyunu olan Call of Duty yıllardır en çok satan ve en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Serinin ilk oyunu Call of Duty 2003 yılında piyasaya sürülmüş olup seri kapsamında toplamda 20 civarında ana oyun yayınlanmıştır. Oyuncuların en sevdiği oyunlardan biri olan Call of Duty’nin yeni oyununun ise Black Ops Gulf War olacağı söylenmekte.

Ses getiren yapımlardan biri olan Call of Duty ile ilgili sektörde yeni bir duyum söz konusu. Söylentilere göre oyunda daha açık bir dünya dönemi olacak ve bu kapsamda Activision, Call of Duty’nin Far Cry gibi bir açık dünya oyunu olması yönünde çalışmalara başlamış durumda. Açık dünya oyunu tasarımının, 2024 yılında oyuncuyla buluşacak olan Call of Duty oyunu Black Ops Gulf War ile başlayacağı söylenmekte.

Call of Duty’nin açık dünya oyununa evrilmesi konusunda gelen söylentilere göre Black Ops Gulf War oyunu, büyük ve açık uçlu haritalarda senaryo görevleri barındıracak. Açık dünya tasarımında oyuncunun bağlantı kurabilmesi için sürülebilir araçların ve hızlı seyahat imkanlarının olacağı belirtilmekte. Bu olanaklarla karakterin, hedefleri yerine getirebilmek için haritada ilerlemesi gerekmekte.

COD’un Açık Dünya Oyununa Dönüşmesi Konusunda Oyuncuların Tepkileri

Call of Duty’nin daha fazla açık dünya tasarımını barındırması aslında bu oyunun tutkunlarını pek sevindirmedi. Pek çok oyuncu bu kararın oyunun dinamiğini bozacağını düşünüyor. Modern Warfare 3 oyununda da benzer değişimler yapılmış ancak oyuncu memnun kalmamıştı. Call of Duty’de de benzer bir sonuç doğabilir.

Oyunun geliştiricisi Activision, açık dünya öğelerini yalnızca yeni çıkacak oyuna değil serinin diğer oyunlarına da genişletmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Activision Call of Duty’ye açık dünya unsurlarını eklerken lineer görevleri de oyunda tutmayı planlıyor.

Tüm bunların yanı sıra Call of Duty’nin yeni oyunu olan Black Ops Gulf War’ın geliştirme aşamasında; geliştirici stüdyo Raven Software’in oyunun çok oyunculu kısmında, video oyun geliştirici Treyarch’ın ise zombi ve senaryo modlarında faaliyet göstereceği belirtilmekte. Aynı zamanda en sevilen karakterlerden olan Adler’in ise Black Ops Gulf War’da olacağı söylenmekte.