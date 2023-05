Yeni Citroen Rugged My Ami Buggy sınırlı üretimle satışa çıktı

Citroen, kompakt My Ami elektrikli otomobilinin sağlam bir versiyonunu piyasaya sürdü. Bu, My Ami Buggy olarak bilinen sınırlı sayıda üretilmiş bir versiyon ve on ülkede satışa sunulması bekleniyor.

Citroen My Ami Buggy, Ami elektrikli otomobilinden ilham alıyor. Hatırlamak isterseniz Ami EV 2,41 metre uzunluğundaydı ve Nisan 2020’de piyasaya çıkmıştı. My Ami Buggy, orijinal modelin fiyatının iki katından fazla bir fiyat etiketi taşıyor. Kompakt My Ami Buggy, herkes tarafından kolayca sürülebiliyor.

My Ami Buggy konsepti ilk olarak 2021’de tanıtıldı ve Citroen müşterilerinden çok etkileyici geri dönüşler aldı. Şirket daha sonra geçen yıl Fransa’da sınırlı sayıda otomobil üretimine başladı. Bu, modelin 150 biriminin 20 dakika içinde satılmasıyla sonuçlandı.

Ultra kompakt My Ami Buggy, 8HP motor ve 5.4kWh pil ile donatılmış. 45km/s azami hıza ve 74km menzile sahip. Hem dışta hem de içte benzersiz bir tasarım vaat ediyor. Sağlam bir görünüm veren haki ve siyah dış rengiyle göz kamaştırıyor.

Yeni sınırlı üretim My Ami Buggy, 1.000 adet olacak ve başlangıç ​​fiyatı 13.029 Dolar. Haziran ayında İspanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere Avrupa’nın seçili ülkelerinde piyasaya sürülecek.