Yeni Elder Ring Oyunu Tanıtıldı! – Çıkış Tarihi

Dün akşam saatlerinde düzenlenen yeni Summer of Gaming etkinliğinde birçok yeni oyunun tanıtımını gördük. Aksiyon, RPG vb. birçok türde oyunun tanıtıldığı etkinlikte yıllardır sessizliğe bürünmüş olan yeni Elder Ring oyununu da gördük. Yeni oyunun bundan iki yıl önce duyurulmuş ancak aradan geçen zaman içerisinde hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmamıştı.

Dün yapılan etkinlikte ise yeni oyunun bir fragmanı ortaya çıktı. Fragman ile birlikte aynı zamanda oyunun çıkış tarihi de verildi. Bu fragman yıllardır bekleyen Souls serisi hayranlarını oldukça mutlu etmiş durumda. Fragmana baktığımızda devasa büyük düşmanlar, karanlık bir yapıya sahip fantezi dünyası ve diğer oluşturulmuş dünyalardan gelen ruhlar oyunculara çok farklı bir deneyim sunacağa benziyor.

Rise, Tarnished.#ELDENRING comes to PlayStation, Xbox, and PC Digital January 21, 2022. pic.twitter.com/V2PWllffDp — ELDEN RING (@ELDENRING) June 10, 2021

Yeni fragmandan anlaşıldığı üzere oyunun içerisinde birçok ilkler olacak gibi duruyor. Fragmanda karakterin bir atın sırtında dünyayı dolaştığını görebiliyoruz. Ayrıca bu yeni oyunda bir önceki oyuna göre daha büyük bir evren olacağı ve bu evrenin içerisinde birçok gizemin yer alacağı FromSoftware tarafından açıklandı.

Oyuncuları büyüleyici bir deneyim bekliyorken aynı zamanda yeni grafik kalitesi oldukça iyi düzeyde. Bilindiği üzere yeni Elder Ring oyunu E3 2019‘da duyurulmuştu. Dark Souls‘un başındaki isim Hidetaka Miyazaki tarafından yönetilen yeni oyunun uzunca zamandır hiçbir şekilde resmi olarak bir bilgisi paylaşılmamıştı. Tabi bu süre zarfında birçok söylenti ve yorum ortaya koyulmuş olsa da hiçbiri resmi açıklama gibi olamamıştı.

Elder Ring Çıkış Tarihi

Yeni oyun PlayStation, Xbox, ve PC platformlarına 21 Ocak 2022 tarihinde sunulacak.