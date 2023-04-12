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Yeni Ferrari’ler Samsung Yapımı Bir Ekrana Sahip Olacak

Son yıllarda Samsung, otonom araçlara odaklanarak otomotiv endüstrisi için elektronik parçalar üretmeye başladı. Şimdi ise Ferrari'nin yeni nesil araçlarına ekran üretecekler...

Ayşen Sıla

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Samsung‘u akıllı telefonları ile tanıyor olabilirsiniz, ancak Koreli şirketin perde arkasında çok fazla işi var. Markanın ekran kısmı, Apple tarafından üretilenler de dahil olmak üzere piyasadaki amiral gemisi telefonların çoğu için OLED paneller sağlıyor.

Şirket sadece akıllı telefonlar için değil, otomobiller için de ekranlar üretiyor. Ve en son gelişmeye göre, Samsung OLED panelleri geliştirmek üzere İtalyan otomobil üreticisi Ferrari ile işbirliği yapacak.

Samsung Display ve Ferrari geçtiğimiz günlerde, İtalyan otomobil üreticisinin yeni nesil süper arabaları için bir ekran çözümünün geliştirilmesine yol açacak bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladıklarını duyurdu. İcra Kurulu Başkanı Benedetto Vigna yaptığı açıklamada, Samsung Display’in yeni nesil Ferrari’ler için “OLED teknolojisi ekran çözümleri” geliştireceğini söyledi.

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Her iki şirketin de başkanları Güney Kore’nin Asan kentinde bir mutabakat zaptı imzaladı. Ancak herhangi bir mali detay açıklanmadı. Raporlar, Samsung’un Asan’da OLED panel üretimine 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını iddia ediyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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