Yeni Ferrari’ler Samsung Yapımı Bir Ekrana Sahip Olacak

Samsung‘u akıllı telefonları ile tanıyor olabilirsiniz, ancak Koreli şirketin perde arkasında çok fazla işi var. Markanın ekran kısmı, Apple tarafından üretilenler de dahil olmak üzere piyasadaki amiral gemisi telefonların çoğu için OLED paneller sağlıyor.

Şirket sadece akıllı telefonlar için değil, otomobiller için de ekranlar üretiyor. Ve en son gelişmeye göre, Samsung OLED panelleri geliştirmek üzere İtalyan otomobil üreticisi Ferrari ile işbirliği yapacak.

Samsung Display ve Ferrari geçtiğimiz günlerde, İtalyan otomobil üreticisinin yeni nesil süper arabaları için bir ekran çözümünün geliştirilmesine yol açacak bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladıklarını duyurdu. İcra Kurulu Başkanı Benedetto Vigna yaptığı açıklamada, Samsung Display’in yeni nesil Ferrari’ler için “OLED teknolojisi ekran çözümleri” geliştireceğini söyledi.

Her iki şirketin de başkanları Güney Kore’nin Asan kentinde bir mutabakat zaptı imzaladı. Ancak herhangi bir mali detay açıklanmadı. Raporlar, Samsung’un Asan’da OLED panel üretimine 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını iddia ediyor.