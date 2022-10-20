Yeni Final Fantasy 16 Fragmanı Çıktı!

Uzun zamandır beklenen Final Fantasy XVI için yeni bir fragman, Final Fantasy I , II, III ve IX gibi oyunlarla sadece klasik bir fantezi ortamını değil, benzer bir komployu da paylaştığını gösteriyor. “Hırs” başlığıyla paylaşılan bu fragman, son derece heyecanlı duruyor!

Final Fantasy 16, altı huzursuz barışçıl grup tarafından paylaşılan Valisthea ülkesinde geçiyor: Rosaria, Sanbreque, Waloed, Dhalmekian Republic ve The Iron Kingdom.

Bu krallıkların her biri, Valisthea’nın altı Ana Kristalinden birinin yakınında araziler aldı. Şimdi, bu güçlerin kayalık ittifakı, uyuyan bir tehdidin uyanması sayesinde bocalıyor.

Önceki fragmanlarda gösterildiği gibi, oyuncular, Phoenix’in kontrolcüsü olan küçük kardeşi Joshua’yı koruma görevinde olan Rosaria’nın ilk oğlu Clive’ın kontrolünü ele alıyor.

Bu fragman, yolculuğun büyük olasılıkla ikisini ve grubun geri kalanını Krallıklar boyunca süreceğini, burada gösterilen Odin ve Ifrit gibi farklı güç liderleri ve çağrılarıyla yüzleşeceklerini gösteriyor.