Yeni Ford Mustang tanıtıldı

Sekiz yıl aradan sonra ilk yeni Ford Mustang görücüye çıktı. Bugünkü modelle aynı temellere dayanmasına rağmen, kaporta yeni, kabin teknolojisi yükseltilmiş ve motorlarda ciddi değişiklikler var. Ve şimdilik, görünürde elektrikli bir model yok.

2023 Ford Mustang, gelecek yıl ABD ve Avustralya’da satışa çıktığında V8 hayalini canlı tutacak ve şimdilik, yaygın endüstri söylentilerine rağmen, elektrikli bir versiyona dair bir işaret yok.

2015’ten bu yana sekiz yıllık aradan sonra ilk yeni Ford Mustang, bir gecede 2022 Detroit Otomobil Fuarı‘nda görücüye çıktı.

Avustralya zamanlaması ve fiyatlandırması henüz onaylanmadı, ancak Ford, yeni modelin ABD’de “2023 ortalarında” satışa çıkmasından sonra “2023 sonlarında” yerel showroomlarda olacağını söyledi.

Yeni Ford Mustang, günümüz modeliyle aynı temellere dayanmasına rağmen – ön ve arka camlar taşınıyor – kaporta yeni, kabin büyük bir teknoloji güncellemesi için geldi ve turbo dört silindirli ve V8 motorlar her birinin bir güç artışı oldu.

Ford henüz kesin güç ve tork rakamlarını açıklamadı, ancak şirket güncellenmiş ‘Coyote’ 5.0 litrelik V8’in bugüne kadarki en güçlü GT Mustang‘ı sunacağını ve ilk kez çift gaz kelebeği gövdesinin destekleyeceğini iddia ediyor.

Bugünkü modelde olduğu gibi altı ileri manuel ve 10 ileri otomatik şanzımanlar sunulacak.

Ford Mustang hayranlarının yaşlanan nüfusundan endişe duyan ve yeni nesil alıcılara hitap etmeye çalışan ABD’li otomobil devi, üç yıl önce Detroit’teki stil merkezinde bir grup bin yıllık otomobil meraklısını bir dizi tasarım yönünü örneklemeye davet etti.

Sonunda, genç araba alıcıları grubu, gösterilen daha muhafazakar stil temalarından bazıları yerine en dramatik görünen Mustang tasarımına oy verdi.

Yeni Mustang’in ön uç görünümü bir bakışta günümüz modeline benzer olsa da, Ford her farın alnında yatay üç ışıklı bir imzaya geçti (günümüz modelinin iç kenarındaki üç diyagonal aydınlatmalı şerit yerine) “Arka lamba temasının bir kısmını aracın önüne getirmek için”.

İlk kez, turbo dört silindirli ve V8 modelleri, GT’nin tamponda daha fazla şişkinlik kazanması ve motor bölmesinden sıcak havayı çıkarmak için kaputtaki havalandırma delikleri ile farklı ön hatlara sahip olacak.

Tasarımdaki en çarpıcı değişiklik, bagaj ve arka lamba alanı boyunca derin bir kama ile arka kısımda.

Yeni kabin, orta konsol kapağını ve kapılarda dirsekliklerini taşıyor, ancak iç mekanın geri kalanı büyük bir makyaj geçirdi.

1964’ten beri Ford Mustang’lerin teması olan ‘çift kaşlı’ gösterge paneli (sürücü ve yolcunun önünde yükseltilmiş bölümler) yedinci nesil modelde artık bulunmuyor.

Ford, daha genç alıcılara hitap etme çabalarında, gösterge panosunun yarısından fazlasına uzanan ikiz yatay dijital ekranlar kurdu.

Bir bilgisayar oyununda bir araç seçmeye benzer animasyonlar gösteren grafikler ve işlevsellik, oyun topluluğundan ilham aldığı ve eskisinden daha fazla kişiselleştirme sunduğu söyleniyor.

Ford, dijital ekranı bir “savaş uçağına” benzetti, ancak aynı zamanda Kia Karnavalı’ndaki ekran tasarımı veya Hyundai Palisade SUV’daki ekran düzenine de benziyor.

Abartma bir yana, 12,4 inç gösterge ekranı ve 13,2 inç bilgi-eğlence ekranı – yan yana ancak bir pencerenin arkasına monte edilmiş – ikisi arasında bilgi paylaşmak için yapılandırılabilir.

Elektrikli park freni anahtarı, eski tarz park freni kolunun (bugünkü modelde, sağdan direksiyonlu örneklerde bile soldan direksiyonlu araçlar için bulunur) yerini alır.

ABD’de, isteğe bağlı bir elektrikli park freni kolu – işlenmiş bir satış sonrası parçası gibi biçimlendirilmiş – bir drift modu ile birleştirildiğinde GT modellerinde mevcut olacaktır. Bu kaldıraç ve sürüklenme modu henüz Avustralya için onaylanmadı.

Önde 390 mm ve arkada 355 mm olan frenler de daha büyük.

Yeni model daha iyi frenleme performansı vaat ediyor; Öndeki altı pistonlu Brembo kaliperlere ek olarak, arka diskler artık dört pistonlu Brembo kaliperlerle sıkıştırılıyor.

ABD’de Ford Mustang GT müşterileri, her biri küçük bir Mustang logosuna sahip mavi, kırmızı, siyah ve gümüş olmak üzere dört fren kaliperi rengi seçeneğine sahip olacak.

Yeni otomobilin şasisinin (belirli modellerde) diğer öne çıkan özellikleri arasında sınırlı kaymalı arka diferansiyel, MagneRide uyarlanabilir süspansiyon, spor egzoz ve yardımcı motor yağı soğutucusu yer alıyor.

Bazı modellerde ayrıca motoru uzaktan devir seçeneği de bulunur.

Yeni Ford Mustang, otonom acil frenleme, şeritte kalma yardımı, hız işareti tanıma ve dur-kalk işlevine sahip radarlı hız sabitleyici gibi gelişmiş güvenlik yardımcılarıyla birlikte sunulurken, Detroit’teki temsilciler, beş yıldızlı bir güvenlik derecesinin bir güvenlik derecesi olmadığını söyledi.

Drive tarafından burada bildirildiği üzere, 2023 Ford Mustang, araçta yapılan kapsamlı değişikliklere rağmen beş yıldızlı bir güvenlik derecesi kazanamayabilir.

Dünyanın en çok satan spor arabası, 2017’de çarpışma testinde hedefi kaçırdı ve bir güncellemenin ardından daha sonra üç yıldız derecesi kazanmadan önce “zayıf” bir iki yıldızlı puan kazandı.

Ancak, bugünün modeliyle aynı olan fakat yeni sac metal ve yükseltilmiş motorlarla aynı olan yeni Ford Mustang, güvenlik söz konusu olduğunda bir kez daha hedefi kaçırabilir.

Mustang’in araç mühendisliği müdürü Eddie Khan, Detroit’teki yeni Ford Mustang’in ön izlemesinde Drive’a şunları söyledi:

Yeni Ford Mustang için beş yıldızlı bir güvenlik puanının hedef olup olmadığı sorulduğunda, Bay Khan, “Beş yıldızlı (reyting) için hedefimizin Euro NCAP olduğunu söyleyemem” dedi.