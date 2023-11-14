Yeni Garfield Filmi Ne Zaman Çıkacak? Duyurusu Yapıldı, İlk Fragmanı Geldi!

Garfield hayranlarının uzunca zamandır beklediği müjdeli haber geldi. Serinin yeni filmi geliyor… Garfield Movie resmi Twitter (X) hesabından dün yapılan paylaşımla yeni Garfield filmi duyuruldu. Neredeyse 20 yılın ardından devam edecek serinin yeni filmi için bir de fragman yayımlandı. Yeni Garfield filmi fragmanı da serinin tutkunları tarafından son derece beğenildi ve film için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi, akıllardaki soru; yeni Garfield filmi ne zaman çıkacak?

Yeni Garfield Filmi Fragmanı Kısa Sürede Milyonlarca Kez İzlendi

13 Kasım Pazartesi akşamı (dün) itibariyle sosyal mecralarda yayımlanan yeni Garfield filminin ilk tanıtım videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Garfield resmi sosyal medya hesabından; “Pazartesi çok daha iyi oldu – şimdi #GarfieldMovie fragmanını izleyin. Yakında sadece sinema salonlarına geliyor” açıklamasıyla duyurulan yapımın yaklaşık 3 dakikalık fragmanına birlikte göz atalım.

Monday just got a whole lot better – watch the #GarfieldMovie trailer now. Coming soon exclusively to movie theaters. pic.twitter.com/QI1LWLIkU7 — Garfield Movie (@GarfieldMovie) November 13, 2023

Yeni Garfield Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan yeni Garfield filminin duyurulması sonrasında akıllara filmin ne zaman çıkacağı sorusu başta olmak üzere bir dizi sual getirdi. Edinilen bilgilere göre yeni Garfield filmi 2024 yılında beyaz perdeye gelecek. Garfield tutkunları yapıma dair yeni bilgilerin gelmesini dört gözle bekliyor.

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Yeni Garfield Filmi Seslendirme Kadrosu Kimlerde Oluşacak?

Önümüzdeki yıl çıkması beklenen yeni Garfield filmine dair en merak edilen konulardan biri de seslendirme kadrosu oldu. Serinin hem yurtdışındaki hayranlarının hem de Türkiye’deki hayranlarının kendilerine göre seslendirme kadrosu talepleri bulunuyor.

Daha önceki yapımda Garfield’ı Bill Murray seslendirmişti. Türkiye’de ise Garfield Okan Bayülgen tarafından seslendirmişti. Garfield kim tarafından seslendirilecek soruları hemen gündeme gelirken; ülkemizdeki Garfield hayranlarının talepleri Garfield’i yine Okan Bayülgen’in seslendirmesi yönünde ağırlık kazanmış durumda.

Garfield ve Garfield 2 filmlerinde de Garfield’i seslendiren Okan Bayülgen ve Bill Murray ile birlikte filmlerin seslendirme kadrosuna göz atmak gerekirse:

Bill Murray — Garfield (Okan Bayülgen)

Breckin Meyer — Jon (Levent Sülün)

Jennifer Love Hewitt — Liz (Zeynep Önen)

Stephen Tobolowsky — Happy Chapman (Sezai Aydın)

Nick Cannon — Louis (Emin Yaraç)

David Eigenberg — Nermal (Bahtiyar Engin)

Debra Messing — Arlene (Birtanem Coşkun Candaner)

Garfield Hayranları Anılarına Döndü

2000’li yıllarda yayımlanan Garfield filmlerinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş durumda. Yeni Garfield filminin duyurulmasından sonra ise pek çok Garfield hayranı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, “bu haberler” çocukluklarına ve gençliklerine döndüklerini deklare ettiler. Hayranların ortak talepleri ise filmin bir an önce çıkması ve eski Garfield filmlerini aratmaması…