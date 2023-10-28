90’lı yılların sonuna damga vuran, adeta fırtına gibi esen; bir neslin oyunlarla tanıştığı ilk oyun olan Half Life günümüzde “biraz eski” kaldı. Hala Half Life oynamak isteyenler; ancak grafikleri, oynanışı vs. günümüz oyunlarındaki kalitesinde olsun diyenler için resmileşmiş fan yapımı oyun 2020 yılında geldi. Crowbar Collective tarafından geliştirilen remake Half Life Black Mesa oyuncular tarafından kısa sürede beğenildi ve benimsendi. Hali hazırda yeni Half Life Black Mesa Steam’de yüzde 80 indirimle satılıyor.

Yeni Half Life Black Mesa Steam’de Yüzde 80 İndirimde

Çocukluğunu ve gençliğini Half Life oynayarak geçiren milyonlarca kişi var. Bir neslin favori oyunlarından biri olan Half Life için remake yapımı en çok talep gören oyunlardan biriydi. Bu talep 2015 yılı itibariyle gerçekleşti ve akabinde 2020 yılında oyunun yeni versiyonu piyasaya sürüldü. Black Mesa adı verilen oyun, Half Life remake olarak oyuncuların karşısına çıktı ve kısa sürede tutuldu.

Steam’de bugüne değin 100 bine yakın inceleme alan oyunun bu incelemelerde “son derece olumlu” puan ortalaması tutturduğunu belirtelim. 26 Ekim itibariyle başlayan Steam Çığlık Festivali 2023 indirimleri ile Black Mesa da fiyatı düşen yapımlar arasında yer aldı. 190 liradan yüzde 80 indirimle 38 liraya düşen fiyatıyla son derece cazip bir hal alan oyun, yeni fiyatıyla kısa sürede büyük talep gördü.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Half Life Remake Black Mesa Alınır Mı?

Yeni Half Life oyunu Black Mesa’yı almayı düşünenler ancak oyuncu yorumlarını merak edenler için oyuna dair ve Steam indirimine yönelik olarak gamerların şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan bir kaçına değinelim:

“Half Life’ı özleyenler için bire bir! Üstelik oyunda Türkçe dil desteği de mevcut. Zamanında daha uygun fiyata almıştım ancak gelinen noktada 190 liradan 38 liraya düşüş de gayet iyi, kaçmaz!”

“Hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan biri. Yenilenmiş olması müthiş. Hem de resmileşmiş bir fan yapımı oyun.”

“Steam’de 20 Kasım sonrasında dolar bazlı fiyatlara geçiliyor, çok zamlanacaktır oyunlar, bu fiyata kaçırmamak lazım.”

“Bu arada gaza gelip 2.oyunu Steam veya Epic Games’ten tek almayın 350 TL verip de… İlk oyun ve ilk oyun upgrade + 2. oyun paketi toplamı 163 TL oluyor Epic Games de, bilginiz olsun.”

“Şahane bir proje; adeta bir remake dersi… Oyunun özünü koruyup günümüz standartlarına getirmişler. Daha ucuza almıştım. Ama bu fiyata da değer tabi.”