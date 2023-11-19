Yeni Hitman Mobil İçin Geliyor

Hitman oyuncularını sevindirecek bir haber geldi. Yeni Hitman mobil yakında çıkıyor. Bir savaş, gizlilik ve aksiyon oyunu olan Hitman serisi popüler ve en sevilen oyunlar arasında yer alıyor. Bilgisayar ve oyun konsollarında oynanabilen Hitman serisinin yeni oyunu Hitman Blood Money Reprisal adı ile mobilde yerini alacak.

Yeni Hitman Mobil Versiyonu Yakında Çıkıyor!

Hitman serisinin çıkış tarihi 2005 yılına dayanıyor. Öncelikle Play Station 2 platformunda oyuncuyla buluşan Hitman, 2006 yılında da PC, Xbox ve Xbox 360 oyun platformlarına geldi. Çok sayıda tutkunu olan savaş oyunu Hitman serisinin mobil versiyonu da yakında çıkıyor. Android ve IOS sürümleri için tasarlanmış olan oyunun çıkış tarihi 30 Kasım olarak belirlenmiş durumda. Serinin telefonlar için çıkarılan oyunu Hitman Blood Money Reprisal olarak adlandırılmış.

Hitman Blood Money Reprisal, video oyunu yayımcısı olan ve genellikle yüksek pazarlama ve geliştirme bütçelerine sahip oyunları mobile taşıyan Feral Interactive tarafından oyuncuya sunulacak. Mobile gelecek oyunun grafik kalitesi ise Play Station 2 ve Xbox 360 seviyesinde olacak. Gizlilik oyunu olan Hitman Blood Money Reprisal arayüzü mobil cihazlara tam uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmış olup yeni birkaç özellik de oyuna eklendi. Yeni özelliklerin de oyun deneyimini iyileştirmesi beklenmekte.

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Hitman Blood Money Reprisal Özellikleri Nasıl Olacak?

Oyun severler tarafından beğenilen bir oyun olan Hitman serisinin mobil versiyonu Hitman Blood Money Reprisal’e kullanıcı deneyimini iyileştirmek için birkaç özellik eklendi. Bunlardan biri içgüdü modu. İçgüdü modu, Hitman serisinin son yıllardaki versiyonlarında da var olan bir özellik. Bu özellik hedefleri ve kritik öneme sahip görev noktalarına odaklanmayı sağlayarak haritalarda gezinmeyi kolaylaştırmakta.

Yeni özelliklerden bir diğeri ise yeni mini harita… Bu yeni mini harita sayesinde Ajan 47’nin çevresi daha iyi bir şekilde görülebiliyor. Bununla birlikte Hitman’ın orijinalindeki gibi 12 Sandbox görevi, oyunun mobil versiyonunda da bulunmakta. Hitman Blood Money Reprisal oyunundaki en önemli özelliklerden biri de arayüz oluşturma. Oyuncu kendine uygun arayüzü oluşturarak en rahat oyun deneyimini yaşayabiliyor. Bu bakımdan Hitman mobil versiyonu yenilenmiş arayüz kontrollerine sahip diyebiliriz.

Bu özelliklerin yanı sıra Hitman mobil versiyonunda klavye ve fare ile ya da gamepad ile oynama imkanı da mevcut. Özelliklerine bakıldığında Hitman Blood Money Reprisal oyuncular tarafından sevilecek gibi görünüyor.

Hitman Blood Money Reprisal Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Hitman: Blood Money Reprisal oyununun 30 Kasım 2023 tarihinde çıkması planlanıyor. App Store ve Google Play Store’da satışa sunulacak olan oyunun fiyatının ise ülkemizde 400 TL olması bekleniyor. Hitman mobile oyununun yurt dışı fiyatı ise yaklaşık 15 Dolar olacak.