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Yeni Huawei P60 Pro, Snapdragon 8 Gen 2’yle Geliyor!

Huawei P60 serisinin Mart ayında geleceği söyleniyor ve bu ayın başlarında Pro akıllı telefonun ilk teknik özellikleri sızdırıldı.

İbrahim Özbek

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Huawei P60 serisinin Mart ayında geleceği söyleniyor ve bu ayın başlarında Pro akıllı telefonun ilk teknik özellikleri sızdırıldı. Bugün yapılan haberlere göre Huawei P60 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek.

6.6 inç OLED ekranın yanı sıra 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. 1440p çözünürlük ve önceki söylentideki 100 W kablolu / 50 W kablosuz şarj seçenekleri ile geleceği sızıntılar yer arasında. Ek olarak pil kapasitesinin 5.000 mAh olacağını tahmin ediliyor.

Akıllı telefonun ana kamerası 50 MP Sony IMX888 sensöre sahip olurken, ultra geniş 50 MP kamera Sony IMX858 ile gelecek. 64 MP telefoto atıcı bir OmniVision OV64B görüntüleyiciye sahip olacak. Bunlar her ne kadar sızıntı haberi de olsa, gelmesi muhtemel olan özellikler olduğunu söylemekte fayda var.

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Huawei P60 Pro modelinin hangi ülkelerde ve hangi fiyat aralığında satışa çıkacağı konusunda hakkında bilgi verilmedi. İlerleyen günlerde konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağzı.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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