Yeni iOS 16, CAPTCHA Engelini Aşabiliyor!

Birçok web sitesi, kullanıcıların bot olmadıklarını kanıtlamak için CAPTCHA engeli kullanıyor. Elbette bu çaba siber güvenliği artırıyor ama bazen oldukça can sıkıcı olabiliyor. Ancak, iPhone kullanıcıları için iyi haberler var; çok fazla can sıkıcı CAPTCHA ile uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü iOS 16, kullanıcıların desteklenen uygulamalarda ve web sitelerinde CAPTCHA’ları atlamasına izin verecek yeni bir özellikle gelecek.

Apple, iOS16, iPadOS 16 ve MacOS Ventura için Otomatik Doğrulama adlı yeni bir özellik vaat edecek. Bu özellik, bazı web sitelerinin ve uygulamaların; aslında CAPTCHA’yı çözmenize gerek kalmadan bir insan olduğunuzu bilmesini sağlıyor.

Rapor, Apple’ın bu özelliğin WWDC 2022’nin bir parçası olarak; bir geliştirici videosunda nasıl çalışacağına ilişkin ayrıntıları açıkladığını iddia ediyor. Bu özellik, Apple Kimliği> Şifre ve Güvenlik> Otomatik Doğrulama altındaki Ayarlar’da yer alıyor.

Apple, bu yeni özelliği etkinleştirdiğinizde; iCloud’un cihazınızı ve Apple Kimliği hesabınızı otomatik olarak ve özel olarak doğrulayacağını ve böylece uygulamalarda ve web sitelerinde; CAPTCHA doğrulamalarını tamamlama gereğini ortadan kaldıracağını iddia ediyor.