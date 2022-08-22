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Yeni iQOO Z6, 25 Ağustos’ta 80W hızlı şarj ile gelecek

Birkaç rapor, iQOO'nun bu ayın sonundan önce Çin'de iQOO Z6 serisi akıllı telefonları piyasaya süreceğini iddia etti. Bugün Çinli üretici, iQOO Z6 serisini 26 Ağustos'ta Çin'de saat 19:30'da tanıtacağını doğruladı.

Ahmet Ekinler

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iQOO, bazı ülkelerde satmak için yeni bir Z6 akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bu, 80W hızlı şarja sahip olacak.

Render görüntü, iQOO Z6 44W’ye benzer üçlü bir arka kamera ve yeni telefon için üç renk seçeneği sunuyor.

Daha önce iQOO Z6‘nın tanıtıldığını görmüştük, ancak Çin’de duyurulan Z6’nın buna kıyasla farklı donanıma sahip olması ihtimali var.

Bu arada, bir iQOO Z6x resmedildi ve muhtemelen Z6 ile birlikte piyasaya sürülecek. Arkasında sadece iki kamera ve nispeten daha tam bir 44W şarj desteği var.

Ayrıca bkz: iQOO Z6 ve Z6x’in bazı teknik özellikleri belli oldu

Not: Bu modeller Çin’e özel olarak üretilecektir.

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KaynakGsmarena

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