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Yeni Korku Oyunu Shame Legacy Duyuruldu!

Shame Legacy oyunu 19. yüzyılda terk edilmiş bir tarikatçı kasabasında geçecek. Oyun içinde birinci şahıs modun da oyunu oynama şansınız olacak. Oyunun çıkış tarihi ise 30 Mayıs 2023 tarihi olarak belirlendi.

Mustafa

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Shame Legacy

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Günümüzde her türden oyun piyasaya çıkmakta bu oyunlar arasında korku oyunları son zamanlarda oldukça popüler bir yer almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Steam’e oldukça iddialı bir giriş yapacak olan ve Bağımsız stüdyolar Fairyship Games ve Revenant Games tarafından geliştirilen Shame Legacy oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca özetleyelim; Shame Legacy oyunu 19. yüzyılda terk edilmiş bir tarikatçı kasabasında geçecek. Oyun içinde birinci şahıs modun da oyunu oynama şansınız olacak.

Oyun içi grafiklere bakacak olursak çok üst seviye bir sistem gereksinimine sahip olmanız gerekmeyecek. Oyun içinde hem hayatta kalmaya çalışırken oyun içinde zekanızı da kullanmanız gerecek. Bu sayede hayatta kalacağınızı asla unutmayın. Bunun yanında oyun bir kasabada geçeceği için peşinizde sizi öldürmek isteyen kasabalıların olacağını unutmayın.

En son olarak oyunun çıkış tarihi olarak yapımcı şirket 30 Mayıs 2023 tarihini belirledi. Fakat oyun için şu anda fiyat açıklaması yapılmadı.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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