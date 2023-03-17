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Yeni Korku Oyunu Stray Souls Duyuruldu!

Bugünkü yazımızda sizlere Bağımsız geliştirici Jukai Studio tarafından geliştirilen psikolojik korku oyunu olan Stray Souls oyununa göz atacağız.

Mustafa

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Stray Souls

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Günümüzde korku oyunlarının yerini bilmeyen yoktur özellikle son dönemlerde korku oyun kategorisi oldukça gelişmeye ve genişlemeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Bağımsız geliştirici Jukai Studio tarafından geliştirilen psikolojik korku oyunu olan Stray Souls oyununa göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak kısaca bahsedelim; Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Daniel adında bir genç hakkında çok karanlık bir hikaye ile karşı karşıya kalacaktır. Ve hakkında çok daha fazlasını bilen Martha adında bir kızla tanışarak macera başlar.

Oyun içi mekaniklere baktığımız zaman ise birinci şahıs bakış açısıyla karakterimizi yönetiyor olacağız. Oyunda içinde oldukça fazla uğraşmak zorunda kalacağınız birçok bulmaca, psikolojik unsur, dövüş ve aksiyon unsuru bulunacak. Bunun yanında oldukça fazla diğer karakterler ile iletişimde olacağız.

Son olarak Stray Souls, bu sonbahar aylarında çıkması planlanmakta. Çıkacağı platformlar ise PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One ve PC olmak üzere Steam üzerinden satışa sunulacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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