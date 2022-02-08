Yeni Motorola Edge Telefonu 24 Şubat’ta Çıkacak

Birkaç rapor Motorola’nın, Edge 30 Pro‘yu bu ay Hindistan ve Avrupa’da piyasaya süreceğini iddia etti. Lenovo’nun da sahibi olan marka tarafından yayınlanan yeni bir poster, yeni bir Edge serisi telefonun 24 Şubat’ta piyasaya çıkacağını doğruluyor. Görünüşe göre şirket, Edge 30 Pro amiral gemisi telefonundan bahsediyor.

Motorola Edge 30 Pro, delikli tasarıma sahip 6,7 inç OLED ekranla gelecek. FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 576Hz dokunmatik örnekleme hızı vaat edecek. 60 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (ana, OIS ile) + 50 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera ünitesi ile donatılacak.

Edge 30 Pro, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanıyla gelecek. Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olacak telefonda; 68W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil de yer alacak.

Telefonun Android 12 işletim sistemine sahip olacağını da biliyoruz. Ayrıca ekran içi parmak izi sensörüyle birlikte satışa çıkacak. Telefonun siyah ve beyaz iki renk seçeneği olacağını da ekleyelim. Fiyatı hakkında ise bir bilgi yok.

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