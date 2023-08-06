Yeni Nio EC6’nın Fotoğrafları Paylaşıldı

Coupe SUV modeli EC6’nın yeni facelift versiyonunu duyuran Nio, aracı sokaklara bırakmak üzere. En son yayınlan fotoğraflar, EC6’nın kamuflajı atmasını ve hatta resmi plakalara sahip olması nedeniyle resmi lansmanın hemen köşede olduğunu gösteriyor.

Daha temiz ve daha akıcı bir tasarıma sahip olan güncellenmiş EC6, Ios’un yeni NT 2.0 platformunda çalışıyor. Aslında bu, Nio’nun güncellediği son araç ve tüm Neo serisi NT 2.0 tabanlı diyebiliriz. 6 Aralık güncellemesi muhtemelen bu ay Çin’deki Chengdu otomobil Fuarı’nda resmi olarak başlayacak.

2020’deki eski modelle karşılaştırıldığında, yeni EC6‘nın uzunluğu aynı, ancak daha geniş ve daha geniş bir dingil mesafesi var. Fiyatlandırma söz konusu olduğunda, fiyatlandırma değişmiş olsa da, EC6’nın standart Sport Trim için yaklaşık 396.000 Rmb’den (55.200 €) başlaması gerekiyor. Model resmi olarak piyasaya çıktığında kesin olarak bileceğiz.