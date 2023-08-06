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Yeni Nio EC6’nın Fotoğrafları Paylaşıldı

Cemre Yılmaz

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yeni ec6 nio

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Coupe SUV modeli EC6’nın yeni facelift versiyonunu duyuran Nio, aracı sokaklara bırakmak üzere. En son yayınlan fotoğraflar, EC6’nın kamuflajı atmasını ve hatta resmi plakalara sahip olması nedeniyle resmi lansmanın hemen köşede olduğunu gösteriyor.

Daha temiz ve daha akıcı bir tasarıma sahip olan güncellenmiş EC6, Ios’un yeni NT 2.0 platformunda çalışıyor. Aslında bu, Nio’nun güncellediği son araç ve tüm Neo serisi NT 2.0 tabanlı diyebiliriz. 6 Aralık güncellemesi muhtemelen bu ay Çin’deki Chengdu otomobil Fuarı’nda resmi olarak başlayacak.

yeni nio ec6 gorsel
yeni nio ec6 gorsel on

2020’deki eski modelle karşılaştırıldığında, yeni EC6‘nın uzunluğu aynı, ancak daha geniş ve daha geniş bir dingil mesafesi var. Fiyatlandırma söz konusu olduğunda, fiyatlandırma değişmiş olsa da, EC6’nın standart Sport Trim için yaklaşık 396.000 Rmb’den (55.200 €) başlaması gerekiyor. Model resmi olarak piyasaya çıktığında kesin olarak bileceğiz.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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