Yeni Nissan Qasqahi 2022

Japon otomobil devi Nissan ürettiği otomobiller ile zaten günümüzde çokça ön plana çıkmakta. Ürettiği otomobiller arasında Qasqahi serisi ülkemizde de çokça tercih edilmekte.

Yeni üretilen Nissan Qasqahi teknolojik ve tasarım detayları ile müşterilerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. SUV modeller arasında en çok satılan Qasqahi başı çekmekte.

Nissan Qasqahi Özellikleri

Konfor özelliklerine bakılacak olursak oldukça üst seviyelerde seyrediyor. Bir farklı özellik ise Nasa teknolojisi ile üretilen ve özel olarak üretilen Nappa deri döşemelerin ısıtma ve hafıza özellikleri tercih edilmekte. Bunun yanında masaj özelliği olması ayrı bir farklı bir özellik katmış.

12,3 genişliğindeki ekran özelliği arabaya muhteşem bir özellik katmış. Dijital panelde 13 farklı bilgilendirme ekranı bulunması kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Bose mühendisler tarafından geliştirilen 10 hoparlörlü ses özelliği oldukça dikkat çekici.

Yeni Nissan Qashqai’nin sadece Tekna versiyonunda 6 ileri manuel şanzıman bulunmakta. Onun dışında tüm seviyelerde yeni nesil Xtronic CVT otomatik şanzıman mevcut. Ayrıca Skypack ve Platinum Premium seviyelerinde 4×4 opsiyonu da bulunmakta.

Skypack’te jantlar 19 inç jantlar ve panoramik cam tavan arabaya muhteşem bir fark katıyor. Ayrıca isteğe bağlı tercih edilebilen arka bağımsız süspansiyon sistemi ve Arazi moduda muhteşem.

Yeni Nissan Intelligent Mobility Özellikleri

Çarpışmaların önüne geçmek için Önsezili Akıllı Çarpışma Sistemi bulunmakta

Akıllı Hız Sabitleme Sistemine sahip

Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı

Akıllı Arka Çarpraz Trafik Uyarısı

Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi

2022 Nissan Qashqai Fiyat Listesi

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.3 DIG-T 160 Visia: 577.900 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.3 DIG-T 160 Tekna: 609.900 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.3 DIG-T 160 Sky Pack: 629.500 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.3 DIG-T 160 Midnight Edition: 653.400 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.3 DIG-T 160 UEFA CLE: 681.500 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.5 dCi 115 Visia: 599.400 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.5 dCi 115 Tekna: 629.000 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.5 dCi 115 Sky Pack: 663.600 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.5 dCi 115 Midnight Edition: 674.500 TL

2022 Nissan Qashqai Otomatik Vites 1.5 dCi 115 UEFA CLE: 717.400 TL