Yeni Nissan X-Trail görücüye çıktı

Nissan, X-Trail SUV‘nin en son versiyonuyla yeni bir yaklaşım benimsedi. Otomobil, Avrupa’ya yalnızca hem elektrikli hem de benzinli bileşenleri içeren benzersiz bir güç aktarma organıyla geliyor. Yeni X-Trail sadece başka bir hibrit değil ve dikkati hak ediyor.

Yalnızca iki e-Güç seçeneğine odaklanacağız. Teknik olarak e-Power modelleri “kendi kendini şarj eden” hibrit araçlar olarak sınıflandırılır ancak kendi kendini şarj eden kısım biraz yanıltıcıdır. Elektrik, arabanın önüne monte edilmiş 1,5 litrelik turboşarjlı bir motordan geliyor. Tek amacı elektrik motoruna (veya versiyona göre motorlara) elektrik sağlamaktır ve tekerlekleri çalıştıramaz.

Tek motorlu FWD X-Trail e-Power 201 hp çıkışa sahipken, AWD versiyonu 211 hp birleşik çıkış için arka aksa başka bir motor ekliyor. Her iki versiyon da 0-100kph arasında oldukça hızlıdır, FWD bunu 8 saniyede yapmayı başarır, AWD bunu sadece 7 saniyede yapar.

X-Trail’in Tesla Model Y kadar büyük, orta büyüklükte bir SUV olduğunu düşünebilirsiniz. İşte ilginç olan şey: AWD X-Trail, Model Y SR kadar hızlı, ancak 4 çekişli Model Y, 5 saniyenin altındaki 0-100 süresi ile onu yok ediyor.

Nissan X-Trail, jeneratör ve motor arasında tampon görevi gören yalnızca 1 kWh’lik küçük bir pile sahiptir. Bunu yaparak Tesla Y ile karşılaştırıldığında yaklaşık 400 kg ağırlık tasarrufu sağlar, ancak yine de elektrikli sürüşün neredeyse tüm avantajlarını sunar – anında tork, hızlı hızlanma, süper hızlı tork vektörü ile mükemmel 4WD sistemi. Hatta tek pedallı sürüş için bir e-Pedal sistemi ile birlikte gelir.

Dünya tamamen elektrikli araba kullanmak istiyor ya da öyle görünüyor. Herkes bir EV istiyor ve bu harika, araba kullanmanın daha iyi ve çevre için daha iyi olduğu konusunda kesinlikle hiçbir tartışma yok. Ancak herkesin uygun şarj altyapısına erişimi yoktur.

Dünyanın çoğu hala her köşede, her garajda veya araba yolunda şarj istasyonlarına sahip değil – ve bu, elektrifikasyona giden yolda büyük bir engel. En hızlı şarj olan pilleri veya en verimli elektrik motorlarını boşverin – bu lanet şeyi şarj edemezsek, o zaman pahalı bir metal yığınından başka bir şey değildir.

Altyapı ışık hızında gelişiyor ancak öncelikli olan kentsel alanlar ve kırsal alanlarda yaşayan milyonlarca insanın geçişte yer alma şansı yok.

Peki ya diğer ülkeler? Sadece ABD, Çin ve Avrupa’ya sanki dünya bu üç yerin dışında araba kullanmıyormuş gibi bakıyoruz. Afrika’da 1.2 milyar insan var ve her 1000 kişiye ortalama 44 araba düşüyor, bu da yollarda 53.000.000’den fazla araba olduğu anlamına geliyor. Bu arabaların bir noktada EV’lerle değiştirilmesi gerekiyor, ancak batılı ülkeler yeterince hızlı teslim edemediğinde şarj altyapısını geliştirmenin ne kadar zor olacağını bir düşünün.

Böylece Nissan X-Trail, menzil kaygısı sorununu çözüyor. Aynı zamanda elektrik motorlarının hoş ve yumuşak bir şekilde hızlanmasını sağlar, peki ya yakıt tüketimi?

Benzinli motor yalnızca elektrik ürettiği için her zaman en verimli devir aralığında çalışır, bu da daha iyi verimlilik ve daha düşük emisyon sağlar. Açıkçası, elektrik motorunun/motorlarının kayıplarını hesaba katmanız gerekiyor, ancak bunlar oldukça küçük değil. Kapsamlı bir gerçek dünya testinde otomobil, bu boyuttaki bir SUV için harika olan karma sürüş döngüsünde 4,4 l/100km elde etti.

O zaman çözüm bu mu? Vaat edilen verimliliğe asla yaklaşmayı başaramayan geleneksel melezlerden daha iyi görünüyor, orası kesin. Nissan X-Trail e-Power, önümüzdeki yıllarda bazı boşlukları doldurma potansiyeline sahiptir – bir EV şarj cihazına erişemeyen veya sadece elektrikli araba sürüş deneyimini seven, ancak şarj etme zahmetinden hoşlanmayan herkes için çalışır.

X-Trail bu tüketimi sürdürürse, bir yakıt deposuyla 1.000 km’den fazla menzile sahip olacak. AWD versiyonu için 55.700$‘lık etiket fiyatı, Avrupa’da Tesla Model Y AWD’den yaklaşık 10.000$ daha ucuz. Doğru – daha ucuz RWD Model Y’nin performansını sunar, ancak menzilinin iki katıdır ve anında yakıt ikmali yapılabilir.

Zor bir görev, Nissan X-trail iyi görünüyor ve elektrikli bir araba gibi sürüyor, ancak kirli bir sırrı var ve onu kullanmak bazı insanlara hile yapmak gibi gelebilir. Geleneksel hibrit otomobillerden tartışmasız daha iyi bir seçenek. Yine de, bir ICE ile ilgili bakım maliyetlerine ve bir elektrikli aktarma organının en yüksek hız sınırlamasına sahipsiniz.

Bu nedenle Nissan X-Trail, umutsuzca kıyıya doğru kürek çekerken batan bir teknenin fişi gibi geliyor. İdeal olmaktan uzak, ancak bazı insanların menzil kaygısı nedeniyle normalde onlara bir şans vermeyen elektrikli araba kullanma keyfini bulmalarına yardımcı olabilir.