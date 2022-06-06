Yeni Nothing Telefona Dair İlginç Detaylar Var

Nothing adlı bir firmanın yeni telefonu birçok kez söylentilere konu oldu. Telefonun şeffaf bir arka kısma ve Snapdragon işlemciye sahip olacağını zaten öğrenmiştik. Ve bugün güvenilir bir yayından yeni bir sızıntı bize Nothing Phone’un ekranından ne beklememiz gerektiğini anlatıyor.

Nothing, ilk akıllı telefonu için geniş bir tanıtım kampanyası yapmıyor. Şirket bilgileri parça parça yayınlıyor. Son zamanlarda akıllı telefonun Temmuz ayında piyasaya çıkacağına dair detaylar yayınlandı.

Yeni rapora göre, Nothing Phone 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan bir full HD+ OLED panele sahip olacak. Rapor ayrıca, akıllı telefonların süper ince alt çerçevelere sahip olacağını belirtti. Bunu daha önceki makalelerimizden birinde zaten bildirmiştik.

Kaynak ayrıca akıllı telefonun 6.55 inç ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Nothing Phone’un 90Hz veya 120Hz yenileme hızı desteği taşımasını bekliyoruz.