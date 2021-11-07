Yeni Oppo Reno 6 Lite Sızıntısı

Herkes Oppo Reno 7 için bu ay içerisinde sızıntılar yaşanmasını beklerken, Oppo bizleri şaşırtarak Oppo Reno 6 Lite hakkında bilgileri sızdırdı.

Oppo Reno 6 Lite’ın sızıntı videosunda hemen hemen her detay yer aldı. Oppo’nun yeni telefonu Reno 6 Lite, Nisan ayında satışa çıkan Oppo F19‘a çok benzer bir tasarıma sahip.

OPPO Reno 6 Lite‘ın öne çıkan bazı özellikleri şu şekilde;

Delme Delikli AMOLED FHD+ Ekran

5000mAh Pil

33W Hızlı Şarj

Ekranda Parmak İzi Tarayıcı

Qualcomm Snapdragon işlemci

6GB + sanal 5GB RAM, 128GB ROM

Reno 6 Lite, delikli bir selfie kamerası ve ekran içi parmak izi okuyuculu bir FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca Oppo Reno 6 Lite, 33W şarjlı 5.000 mAh pil bulunuyor. Kamerası ise 48MP ve biri makro çekimler ve diğeri derinlik kamerası için olmak üzere iki ek 2MP’den oluşur. Oppo Reno 6 Lite, Qualcomm Snapdragon işlemcisine sahip. Ayrıca Reno 6 Lite’de, 6 GB gerçek RAM ve ek 5 GB sanal RAM yer alıyor. Özellikle Reno 6 Lite, 128 GB depolama alanı ile dikkat çekiyor.

Oppo Reno 6 Lite’ın sızan videosunda tek bir renkte sergiliyor, ancak muhtemelen seçim yapabileceğiniz daha fazla seçenek olacak. Ancak hangi ülkelerde ve kaç adet üretileceği hakkında bilgiye yer verilmedi. Oppo A74 şu anda Almanya’da 200 € civarında satılıyor. Yeni çıkacak olan Oppo Reno 6 Lite’ın da bu fiyat aralığında olması tahmin ediliyor.

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