Yeni Oppo Tabletin Tasarımı Sızdırıldı!

Realme, yakın zamanda Realme Book‘un piyasaya sürülmesiyle dizüstü bilgisayar pazarına girerek cihaz portföyünü genişletti ve şimdi şirket, tablet pazarına girmek için Realme Pad’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aynı şekilde kardeş şirketi Oppo’nun da ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Güvenilir bir kaynak, yeni Oppo tabletin bir görüntüsünü paylaştı ve özelliklerine dair detayları gözler önüne serdi. Görünüşe göre, Oppo bu tabletini üst orta düzey segmentte konumlandıracak.

Sızıntıya bakılınca, Oppo tabletin ekran çevresinde Huawei MatePad Pro 12.6‘ya benzeyen dar çerçevelere sahip olacağı anlaşılıyor. Şu anda, Oppo’nun cihazının tam ekran boyutu bilinmiyor.

Görünen o ki, cihazdaki ön kamera delikli oyuğa yerleştirilecek, bu nedenle daha yüksek bir ekran-gövde oranı olacak. Yazılıma gelince, tablet, Android işletim sistemine dayalı şirketin kendi ColorOS Pad‘i çalıştıracak. Tablet, hızlı işlemleri destekleyen bir dock çubuğu ve masaüstü widget’ları ile birlikte gelecek.

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