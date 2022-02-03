Yeni Oyun MetroLand, Sadece Huawei Cihazlar İçin Tanıtıldı!

Angry Birds 2’yi Temmuz 2021’de AppGallery’de tanıttıktan sonra; Huawei şimdi tescilli uygulama ekosistemine büyük bir katkı daha yaptı. Devasa başarılı Subway Surfers oyununun ortak geliştiricisi ve yayıncısı Kiloo; MetroLand adlı yeni oyununu Huawei AppGallery’de özel olarak piyasaya sürdü.

Oyun, sonsuz bir koşu oyunu için Subway Surfers’a oldukça benziyor. Bununla birlikte, yeni tasarım trendlerin ve daha geniş bir kullanıcı profili yelpazesine hitap etmek için yeni meta öğeler de ekliyor.

MetroLand, başlığından da anlaşılacağı gibi; bir metropol ortamına sahip. Oyun bir şehirde gerçekleşiyor ve ilerleme kaydedildikçe açılan yedi farklı alan içeriyor. Yoğun, modern şehir yaşamını ivme, hız ve heyecana vurgu yaparak göstermeyi amaçlıyor.

Kötü MegaCorp’a karşı isyan etme arayışlarında oyunun sunduğu birçok karakterden biri olarak oynayabilirsiniz. Oyun daha geniş bir kitleyi hedefliyor ve bu nedenle tatiller için yıllık etkinlikler ve ayrıca oyuncuları meşgul etmek için haftalık etkinlik temalı düzenli güncellemeler de getirecek.