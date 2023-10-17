Yeni Parolanızı Unuttuğunuzda iPhone’unuza Yeniden Nasıl Erişebilirsiniz?

Apple, iOS 17 ve iPadOS 17‘nin kullanıma sunulmasıyla birlikte, unutulan bir iPhone veya iPad parolasını sıfırlamayı kolaylaştırdı ve durumu düzeltmek ve aygıtınızın kilitlenmesini önlemek için 72 saatlik bir ek süre sundu. İşte bu özelliğin nasıl çalıştığına dair adım adım bir kılavuz:

Parola Sıfırlama Penceresi: iPhone’unuzun parolasını değiştirdiğinizde ve daha sonra unuttuğunuzda, iOS 17 önceki parolanıza geri dönebileceğiniz 72 saatlik kullanışlı bir süre sunuyor. Bu özellik özellikle yeni ayarladıkları parolaları sık sık unutanlar için kullanışlıdır. Eski Parolanızı Kullanma: Yeni bir parola belirlediyseniz ve hatırlayamadığınız için kendinizi kilitli bulursanız paniğe kapılmayın. Bir iOS 17 aygıtında yanlış bir parola girdiğinizde, ekranın altındaki “Parolayı mı Unuttunuz?” seçeneğini arayın. “Parolayı Sıfırlamayı Dene” seçeneğine erişmek için buna dokunun. Önceki Parolanıza Geri Dönme: “Parola Sıfırlamayı Dene” seçeneği, eski parolanıza geri dönmenizi ve böylece hatırlayabileceğiniz yeni bir parola oluşturmanızı sağlar. Ek Güvenlik Seçeneği: iOS 17, güvenliği daha da artırmak için “Önceki Parolayı Şimdi Sona Erdir” ayarını sunar. Başka birinin parolanızı keşfetmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız, bu ayar eski parolanızı hemen devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Ancak, bu seçeneği kullandıktan sonra, yeni parolanızı unutursanız eski parolanıza geri dönemeyeceğinizi unutmayın.

iOS 17’de “Önceki Parolayı Şimdi Sona Erdir” seçeneğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar ‘ı açın.

‘ı açın. Aşağı kaydırın ve Yüz Kimliği/Touch ID ve Parola öğesini seçin.

öğesini seçin. “Geçici Parola Sıfırlama” bölümünün altında Önceki Parolayı Şimdi Sona Erdir seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Şimdi Sona Erdir öğesine dokunarak kararınızı onaylayın.

Parola güvenliğiyle ilgili bazı endişelere rağmen Apple’ın bir Apple ID hesabının parolasını değiştirmek için iPhone’un parolasının kullanılmasına izin vermeye devam ettiğini belirtmek önemlidir. Apple, daha fazla güvenlik için kullanıcıların dört basamaklı paroladan alfanümerik parolaya geçmelerini öneriyor. Bunu Ayarlar’a gidip Face ID ve Parola’yı seçerek ve ardından “Parolayı Değiştir” seçeneğini belirleyerek yapabilirsiniz. Bu değişiklik, potansiyel hırsızların parola girişinizi gözetlemesini daha zor hale getirebilir.