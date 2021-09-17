Yeni Polo Ne Zaman Satışa Çıkıyor? – Özellikleri ve Fiyatı

VW Polo makyajlı tasarımı ile yenilendi. Polo artık daha çok Golf‘e benzemiş ve iç tasarımı oldukça başarılı.

VW Polo ülkemizde yakında satışa çıkıyor. VW Türkiye bu tarihi 24 Eylül olarak belirledi. Birazdan fiyatları ve detaylı özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Genç araba kategorisinde iddiası her geçen gün artan VW Polo bu kategoriyi göğüsleyecek özellikler ve yeni tasarım ile geliyor. Yeni Polo bir önceki modele göre daha geniş iç ve dış hacme sahip. Bu nedenle Golf’e benzeten pek çok kişi ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Polo’da pek çok özellik artık standart olarak sunuluyor. Hayalet ekran (Ghost olarak da adlandırılır) standart olarak sunulan özelliklerden sadece biri.

VW Polo kategorisinde ülkemizde en çok tercih edilen otomobil olma başarısını hala sürdürüyor. Makyajlanan yeni tasarımı ile bu liderliği devam ettireceğine kesin gözüyle bakabiliriz. ÖTV oranlarının yüksekliği ile yakınan pek çok kişinin, vergi diliminden dolayı Golf yerine yeni Polo almasını da bekleyebiliriz. Pek haksız sayılmazlar da.

Yeni Polo daha önceki modellere göre daha agresif, teknoloji ve trendleri yakalamış bir dış tasarım ile geliyor. LED farklar ve belirgin hatlar bunların bir göstergesi. Değişen tasarım detayları hakkında VW şöyle diyor;

“Ne kadar dikkatli bakarsanız bakın, bazıları göründüğünden fazlasıdır. Modern dokunuşlarla yeniden yorumlanan kompakt gövdesinin ardında sakladığı geniş iç mekanı ve yükleme kapasitesi, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ve IQ.LIGHT – LED Matrix farlar gibi premium otomobillerde görmeye alışık olduğumuz teknolojileri, hiçbir zaman değişmeyen Volkswagen üretim kalitesi ve sağlamlığıyla Yeni Polo, şimdi sizi bekliyor.“

“Arkanıza yaslanın ve kendinizi dijital ve akıllı Yeni Polo’ya bırakın. Sayfanın sonuna geldiğinizde siz de Yeni Polo ile bizzat tanışmak isteyeceksiniz.”

İç tarafta ise standart olarak sunulan dijital gösterge paneli (Active Info Display), yandaki multimedya ekranı ile birbirini tamamlıyor. Multimedya ekranı ise Apple Car Play ve Android Auto gibi yenilikçi teknolojileri destekliyor.

Yeni Polonun fiyat yapılandırması ve motor seçeneklerinden de bahsetmek isterim. Yeni Polo ülkemizde 3 farklı motor seçeneği ile geliyor. Bu seçenekler donanım seviyesine göre de farklılık gösteriyor. Örneğin Trendline modeli sadece 1.0 motor hacmi ve 80 beygir güce sahip Manuel vites kombinasyonu ile satışa sunulacak.

Volkswagen Polo 2021 Fiyat Listesi ve Motor Seçenekleri

Yeni Polo’ya ait motor, donanım ve fiyat seçenekleri şöyle;

Model Donanım Fiyat Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline ₺216,200.00 Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline ₺224,400.00 Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline ₺226,400.00 Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline ₺329,000.00 Fiyatlar döviz kuru ve vergi dilimine göre değişiklik gösterebilir

Opsiyonel olarak Metalik renk için yaklaşık 2.010 TL ve Panoramik Açılır Cam Tavan için yaklaşık 7.780 TL ödemeniz gerekiyor.

Yukarıda bahsettiğim donanım paketlerinin dışında yeni Polo’nun bir de R-Line Spor Paket seçeneği de bulunuyor. R-Line paketine özel olarak tasarlanan detaylar arasında ön ve arka tampon, R-Line logosuna sahip ön ızgara, arka tampon altına yerleştirilen difüzör, krom çıtalar ve tavanın üzerinde yer alan spoyler bulunuyor. Bildiğiniz üzere R-Line paketleri otomobilin hatlarını daha sportif kılıyor.

Volkswagen Polo Yakıt Tüketimi

1.0 TSI 95 PS 7 ileri DSG 1.0 TSI 95 PS 5 ileri manuel 1.0 80 PS 5 ileri manuel Ortalama (100 km): 4,7 lt Ortalama (100 km): 4,4 lt Ortalama (100 km): 4,8 lt Şehir içi (100 km): 5,8 lt Şehir içi (100 km): 5,5 lt Şehir içi (100 km): 6,1 lt Şehir dışı (100 km): 4,1 lt Şehir dışı (100 km): 3,8 lt Şehir dışı (100 km): 4,1 lt Yakıt tüketimlerinin fabrika verileri olduğunu belirtmek isterim

Volkswagen Polo Yakıt Tüketimi Güvenlik

Yeni Polo’nun Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, sistemin içeriğinde barındırdığı radar, sensör ve kameralar yardımıyla şerit çizgilerini takip eder, fren ve gaz kararlarını otonom bir şekilde vererek önünde seyreden araç ile takip mesafesini koruyabilir ve gerektiğinde kontrollü bir şekilde şerit değiştirebilir.

“Travel Assist” özellikle otoyollarda ve çok şeritli yollarda, şeridinizi ve hız limitinizi korur; önünüzdeki otomobille aranızda güvenli bir mesafe olmasını sağlar.²

Çift Kavramalı Şanzıman “DSG”, trafik sıkışıkken ve dur-kalk trafikte sürüş keyfinizin artırır.

Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, önceden ayarladığınız hız limitini geçmenizi önler¹ ve önünüzde seyreden araçla aranızdaki mesafeyi korumanızı sağlar². Böylece dur-kalk trafikte ilerlerken Polo, tamamen otomatik olarak fren yapıp öndeki aracın arkasında durur ve bu araç ilerlemeye başladığında yine otomatik olarak yeniden hareket etmeye başlar (Çift Kavramalı Şanzıman “DSG” ile).

Kör Nokta Uyarı Sistemi “Blind Spot Detection”, yan aynada bulunan LED ikaz lambaları aracılığıyla sizi kör noktanızdaki araçlara karşı uyarır¹. Bu ikaz lambaları, uyarıya rağmen şerit değiştirmek için sinyal verdiğinizde daha fazla dikkat çekmek için yanıp sönmeye başlar. Bu fonksiyon, 15 km/s hızdan itibaren çalışmaya başlar ve Çapraz Trafik Uyarısı “Rear Traffic Alert” ile birlikte gelir.

Çapraz Trafik Uyarısı “Rear Traffic Alert”, bir park alanından geri geri çıkarken başka bir aracın yaklaşıp yaklaşmadığını tespit eder ve sizi sesli bir ikaz ile uyarır. Bu uyarıya uymazsanız sistem, otonom frenleme ile olası bir çarpışmayı önleyebilir.

Yeni Polo’nun Park Asistanı “Park Assist” sayesinde park alanının yeteri kadar geniş olup olmadığı hareket halindeyken belirlenir ve otomatik olarak park edilir. Tek yapmanız gereken gaz ve fren pedallarını kullanmaktır, sistem gerisini sizin yerinize halleder.

Ultrasonik sensörler park yerini tarar (maks. 40 km/s hıza kadar).

Paralel park yapılırken aracın uzunluğu + 80 cm’lik bir manevra alanı yeterlidir. Park alanından çıkılırken ise önde ve arkada 25 cm’lik boşluk olması gerekmektedir.

Dikey park yapılırken her iki yanda 35’er cm’lik boşluk olması gerekmektedir.

Yeni VW Polo‘da yer alan güvenlik önlemlerinden biri de hava yastıkları. Sürücü ve yolcular için ön ve yan hava yastıkları yer alıyor. Bu hava yastıkları arkada oturan yolcuların güvenliğini de sağlıyor.

Özetlemek gerekirse yeni Polo’yu çok beğendiğimi net bir şekilde belirtmek isterim. Yenilenen tasarımı Golf’e benziyor ve çok şık. İç tasarımı da pek çok üst model otomobilleri aratmayacak kadar teknolojik ve güzel. Ön taraftaki sürücü ve yolcu için 2 ve arka taraftaki yolcular için 2 adet USB-C şarj portları da müthiş düşünülmüş bir detay. Ülkemizdeki vergi oranlarını da göz önüne aldığınızda Highline donanım paketi hariç diğer tüm seçenekleri satın alabilirsiniz. Aşağıdaki alandan bizlere lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı iletmekten çekinmeyin.