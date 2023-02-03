Yeni Range Rover Velar (2024) Tanıtıldı

2024 Land Rover Range Rover Velar kapsamlı bir şekilde yenileniyor ve dışarıdan tamamen farklı görünmese de iç tasarımı Range Rover’in diğer yeni modellerindeki yaklaşımı getiriyor.

Mekanikten başlayarak, gözden geçirilmiş Velar, yeni sekiz ileri otomatik şanzımanı, Land Rover’ın eski sekiz vitesli motordan daha yumuşak vites değiştirme olduğunu söylediği 2.0 litrelik turbo şarjlı dört silindirli motoruyla eşleştiriyor. Bu P250 modeli 247 beygir gücü ve 365 NM tork üretiyor. Birkaç yıl önce tanıtılan 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı hafif hibrit aktarma organı, aynı 395 beygir gücü ve 550 NM torkla ilerliyor. Ayrıca aynı aktarma organının daha düşük güçlü versiyonu (335 beygir) seriden çıkarıldı.

Gerçek değişikliğin meydana geldiği yer, Velar’ın iç kısmındadır. İç tarafta gözümüze çarpan en büyük yenilik Range Rover ve Range Rover Sport modellerinde karşılaştığımız yeni 11,4 inçlik kavisli cam bilgi-eğlence sistemi. Etrafınıza bakın ve herhangi bir düğme, topuz veya kadran bulamazsınız – Land Rover, acayip itme/çekme klima kontrollerini bile ortadan kaldırdı. Aracın tüm kontrolleri artık Land Rover’ın Pivi Pro yazılımının yeni bir sürümünü çalıştıran bilgi-eğlence ekranında bulunuyor; kablosuz Apple CarPlay, kablosuz Android Auto, kablosuz yazılım güncellemeleri ve Amazon Alexa tabanlı sesli komut zekasını destekliyor.

Ekrandaki yeni kenar çubukları, klima, ısıtmalı koltuklar ve ses seviyesi gibi sık kullanılan ayarlar için hızlı kontrolleri sürekli olarak erişilebilir durumda tutuyor. Land Rover, arabaya her bindiğinizde buz çözücüleri veya ısıtmalı koltukları açmanızı isteyen bir başlangıç ekranı olduğunu söylüyor. İyi çalışıp çalışmadığını görmek ve bu yeni sistemi test etmek için zaman harcamamız gerekecek, ancak genel olarak, dokunmatik ekran kontrollerine aşırı güvenmenin kullanım kolaylığı açısından geriye doğru büyük bir adım olduğunu gördük.

Kabinin geri kalanına gelince, tüm orta konsol ve gösterge paneli, bu yeni ileri teknoloji deneyimini barındıracak şekilde yeniden tasarlandı. Tasarımda sadeliği tercih edenlere hitap etmesi gereken temiz, minimalist bir görünüm var. Direksiyon simidi şık aydınlatma kontrollerine sahip ve sürücünün önündeki gösterge paneli tamamen dijital. Derisiz bir iç mekan seçeneği mevcuttur ve yeni bir perforasyon deseni ile yün ve poliüretan tekstil eklerin bir kombinasyonunu kullanır. Yine de deriyi tercih ediyorsanız Land Rover, Cloud, Raven Blue ve Deep Garnet ile üç yeni renk ekliyor. Velar’ın içinde bulunan son büyük güncelleme, kabin içindeki havayı geleneksel bir kabin hava filtresinden daha iyi izleyip temizleyebilen yeni, isteğe bağlı bir hava temizleme sistemidir.

Dışarıda, Velar, aile görünümü için onu yeni Range Rover ile uyumlu hale getiren yeni bir ızgaraya ek olarak, ince ayarlı gündüz farı tasarımına sahip yeni farlar görüyoruz. Arka tarafta, yeni LED stop lambaları ve yeniden tasarlanmış alt arka tampon değişiklikleri tamamlıyor. Velar her zaman keskin görünümlü bir araba olmuştur ve bu minimal güncellemelerden biraz daha fazlasını beklemiş olsak da, Velar’ın hala oldukça gösterişli göründüğünü inkar etmek mümkün değil.

Land Rover, 2024 Velar’ın bugün sipariş edilebileceğini söylüyor. Mevcut modellerin her biri için başlangıç fiyatlarını aşağıda listeledik. (Türkiye’de henüz satışa çıkmadığını da belirtmekte fayda var).

P250 S: $62,775

P250 Dynamic SE: $64,875

P400 Dynamic SE: $71,875

P400 Dynamic HSE: $79,675

Dengeli ve mükemmel orantılara sahip Yeni Range Rover Velar, sofistike zarafetin bir ifadesidir.