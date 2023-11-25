Yeni Red Magic Oyuncu Monitörü Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

ZTE’nin oyunculara özel cihazlar üreten markası Red Magic, yeni mini oyuncu monitörü uzun zamandır konuşuluyordu. Bu alanda ürettiği oyuncu telefonları ile dikkatleri üzerine çeken marka, monitör alanında da adından söz ettirecek gibi görünüyor. Markanın yeni ürünü Red Magic oyuncu monitörü özellikleri ve fiyatıyla emsalleri ile rekabete güçlü girecek gibi görünüyor.

Red Magic Oyuncu Monitörü Özellikleri

Red Magic, geçtiğimiz günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği oyuncu telefonu ile oyun severlerin beğenisini kazanmıştı. Marka şimdi de mini oyuncu monitörü ile oyuncu ekipmanları pazarında emin adımlarla ve oldukça iddialı bir şekilde yürüyor. Markanın mini oyun monitörü Red Magic GM001S adı ile raflarda olacak.

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Red Magic GM001S oyuncu monitörü arka RGB aydınlatma sistemine sahip. 90 W hızlı şarj çıkışı bulunan cihazda, 5508 mini Led aydınlatma bölgesi de yer alıyor. Bu mini ledler sayesinde monitörde renkler, daha parlak ve canlı görünüyor. Red Magic GM001S monitörünün ayrıca HDR1400 sertifikası da bulunuyor. IPS panelin kullanıldığı Red Magic oyun monitörünün büyüklüğü ise 27 inç.

Markanın yeni oyun monitörü 4K çözünürlükte ve 10- bit renk desteği mevcut. 10 – bit renk desteği de 1,07 milyar renk demek. Adobe RGB, sRGB ve DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsayan ekran, bu özellikleri sayesinde monitörde daha net ve parlak bir görünüm elde edilebilmekte. Kontrast oranı 1000000:1 olan ekranın tazeleme hızı 160 Hz ve tepki süresi ise 1 ms. Bu özellikler emsallerine göre oldukça iyi konumda denilebilir.

Red Magic GM001S HDR1400 Sertifikası ile Geliyor!

Red Magic GM001S AMD Free-Sync ve Nvidia G-Sync ile uyumlu bir şekilde tasarlanmış. HDR1400 sertifikası da bulunan monitörün delta değeri ise 1’in altında. Cihaz bu özellikleri ile sahnelere göre farklı parlaklık seviyesini ayarlayabilmekte.

Markanın yeni mini oyun monitöründe USB Tip-C girişi bulunuyor ve bu sayede 90 W hızlı şarj özelliği sunabiliyor. Bununla birlikte cihazda iki adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0, 1 adet HDMI 2.1 bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet DisplayPort da bu oyuncu monitöründe yer almaktadır.

Red Magic’in Yeni Oyun Monitörü Fiyatı Ne Kadar?

Red Magic GM001S mini oyun monitörü şu anda Çin’de JD.com’da ön siparişe sunulmuştur. Fiyatı da yaklaşık 5500 yuan yani 775 dolar civarındadır.

Red Magic GM001S tanıtımında yaz aylarında duyurmuş olduğu 49 inçlik QD – OLED panele sahip kavisli oyuncu monitörü olan Red Magic Realm satışlarının da 2023 bitmeden, Aralık ayında başlayacağını deklare etti.