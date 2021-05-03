Yeni Redmi Note 10S 13 Mayıs’ta Tanıtılacak!

Bilindiği üzere Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz Mart ayından beri yeni Note 10 serisini genişletmeye devam ediyor. Şirket ilk olarak Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max olarak karşımıza çıkardığı bu serisine yeni bir üyeyi daha 13 Mayıs’ta ekleyemeye hazırlanıyor.

Şirketin yeni üyesi Redmi Note 10S olarak karşımıza çıkacak. Bugün Xiaomi‘nin resmi Hindistan Twitter sayfasında yapılan açıklamaya göre yeni modelin ilk lansmanı Hindistan’da yapılacak. Tabi bugün sadece cihazın ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı aynı zamanda bazı teknik detaylarıda gün yüzüne çıktı. Yeni Redmi Note 10S, oldukça stabil bir performans ile geliyor.

Cihaz içerisinde 12 nm proses teknolojisi ile üretilen Helio G95 yonga setini bulunduruyor. Bununla birlikte cihaz 6 GB RAM / 64 GB, 6 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. Cihaz aynı zamanda 6.43 inç AMOLED bir ekran ve 13 Megapiksel selfie kamera ile geliyor.

Telefonun arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile çalışacak olan Note 10S, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C 2.0 bağlantı seçeneklerinin yanı sıra 33 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Yeni modelin önümüzdeki hafta tanıtımında gerçek fiyatı ortaya çıkacaktır ancak bazı analistlere göre cihazın 180 dolar fiyat etiketinin olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca şirketin yeni modelini küresel pazara sunup sunmayacağı henüz resmi olarak bilinmiyor.