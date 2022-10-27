Yeni Redmi Projektör Serisi Satışa Çıktı!

Xiaomi, 120 inç boyutuna kadar görüntüleri yansıtabilen Redmi Projektör modellerini yeni tanıttı. Yeni Redmi Projektör, standart model ve Pro sürüm olmak üzere iki seçeneğe sahip. Hem Redmi Projektör hem de Redmi Projektör Pro, talebi artırmayı amaçlayan çok indirimli bir lansman fiyatıyla sunuluyor.

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Redmi Projektör Serisi

Redmi Projektör, gençler için bir akıllı projektör olarak lanse ediliyor. Redmi Projektör (standart versiyon) siyah-beyaz renkli bir tasarımla gelirken, Pro versiyonu tamamen siyah bir tasarım vaat ediyor. Redmi Projektörün her iki versiyonu da sırasıyla uzunluk, genişlik ve yükseklik olarak aynı boyutlara (129.5 x 117 x 179.4mm) sahip.

Standart Redmi projektör 8 GB depolama kapasitesine sahipken Pro versiyonu 16 GB depolama alanına sahip. Pro sürümü, çok yönlü otomatik düzeltme, otomatik engellerden kaçınma, ekran hizalama ve otomatik odaklama özellikleri vaat ediyor.

Ayrıca standart sürümle aynı, uzak alan sesi ve 150ANSI parlaklık derecesi sunuyor. Redmi Projektörün hem standart hem de Pro sürümleri, SGS etkin ışık akısı uluslararası sertifikasına sahip. Redmi Projektörü karanlık bir ortamda veya gece bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Projektör, 1,07 ile 2,67 metre arasındaki bir mesafeye 40 x 100 inçlik bir ekranı kolayca yansıtabilir. 1.2:1 geçirgenlik oranına ve 1080p çözünürlüğe sahip. Projektör bir soğutma sistemi ile geliyor ve yaklaşık 15.000 saatlik etkileyici bir hizmet ömrü vaat ediyor. Ayrıca, güçlü bir performansa sahip Amlogic T950D4 dört çekirdekli CPU işlemciye sahip. Projektörde bir algı modülü, görüntü uyarlamalı algoritma ve akıllı bir görüntüleme deneyimi sunan diğer özellikler bulunuyor.

Ses açısından, Redmi Projektör, sürükleyici ses sağlayan yerleşik bir çift hoparlör sistemiyle geliyor. Uzak alan alıcı mikrofonu, kusursuz ses için algılama modülü ve gürültü önleyici konuşma tanıma algoritması taşıyor. Ayrıca Xiaomi sesli yardımcısını destekliyor ve Xiaomi akıllı ekosistemindeki daha fazla MIJIA ürünüyle bağlanabiliyor. Projektör, film izlerken akıllı ışıkları ve perdeleri otomatik olarak kapatmak için de kullanılıyor. Fiyatı ise 138 dolardan başlıyor.

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