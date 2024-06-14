Variety, gündem olacak bir haber geçti. Variety’nin ilgili haberine göre; yeni bir ‘REGULAR SHOW’ dizisi yapım aşamasında. Dizi tamamen yeni, ama orijinal diziden bazı karakterleri de içerecek. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından, çizgi dizinin hayranları büyük mutluluk yaşadı. Sosyal medyada da mutluluklarını dile getiren hayranların yorumlarına ve yeni gelişmeye dair sınırlı bilgiye Cepkolik takipçileri ile birlikte göz atalım…

Yeni Regular Show Çizgi Dizisi Geliyor!

Yeni Regular Show animasyon dizisi için Variety’den geçilen detaylar kısaca ve maddeler halinde şu şekilde:

Yeni Regular Show animasyon dizisi Annecy etkinliğinde duyuruldu.

Çizgi dizinin yaratıcısı J.G. Quintel, henüz yeni yapım hakkında detaylara yer vermedi.

Yeni Regular Show animasyon dizisi ile birlikte pek çok yeni animasyon dizi gelecek.

Mordecai ve Rigby dizi de yer alabilir ancak ana karakterler olup olmayacakları belli değil.

Yapımın başında J.G. Quintel’in bulunacağı kesin olan detaylardan.

Cartoon Network için geliştirilen yeni yapım için henüz başka detaya yer verilmedi.

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Yeni Regular Show Çizgi Dizisi Ne Zaman Geliyor 2024’te mi, 2025 de mi?

Variety’nin duyurduğu haberde, çizgi dizinin yeni yapımı ile ilgili olarak zaman detayına yer verilmedi. Bununla birlikte, 2024 yılına yetişmesinin zor olduğu düşünülüyor. Muhtemelen 2025 yılı içerisinde yayımlanacağı tahmin ediliyor.

Hayranlar Ne Dedi?

Haberin duyurulmasının akabinde, çizgi dizinin hayranları da sosyal medyada şahsi hesaplarından duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Bu görüşlerden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Cartoon Network; bütün gün SüngerBob yayınlayan Nicktoons ve Kai Cenat’dan daha az izleyici reytingi alınca eski ikonik dizilerini tozlu raflardan çıkarmış.”

Yeni Regular Show Çizgi Dizisi Ne Zaman Geliyor 2024’te mi, 2025 de mi?

“Uzaydan döndükleri yerden sonrası için devam dizisi çekebilirler. Ancak ana karakterler değişirse elbette bu fikir tamamen farklı olacaktır.”

“1 bölümünü izlerim ve güzel olması durumunda devamını da izlerim. Elbette şans vermeye değer bir yapım.”

“Mordacai ve Rigby olmayacaksa, çekmelerine gerek yok diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya…”

Regular Show Hakkında!

Cartoon Network de yayımlanan ve 2010 ile 2017 yılları arasında ciddi bir izleyici kitlesine sahip olan Regular Show’un aradan geçen 7 yıllık zaman diliminde izleyicilerinin bir kısmını kuşak farkından dolayı kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte, yeni neslin yapıma ilgi gösterip göstermeyeceği ise muallak. Diziye dair özet bilgiler: