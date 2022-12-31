Yeni Samsung Galaxy A54, dört renk seçeneğiyle sızdı

Yaklaşan Galaxy A54‘ü Kasım ayında bazı sızdırılmış görüntülerde görmüştük, ancak bugün yeni renk seçeneklerini de gösteren yeni bir sızıntı çıktı.

Galaxy A54’ün resmi duyurusunu Ocak ayında alacağı söylendi, bu da sızıntıların neden şu anda yoğunlaştığını açıklıyor. Bu telefonu önemli kılan bir özelliği var. Önceki modelleri Samsung‘un en çok satan telefonları oldu, bu nedenle A54’ün bu ivmeyi ileriye taşıması gerekiyor.

Gördüğünüz gibi, en azından bu dört tonda piyasaya sürülmesi bekleniyor – siyah, yeşil, mor ve beyaz, ancak daha fazlası da olabilir. Teknik olarak, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç AMOLED ekran, 50 MP ana sensörlü üçlü arka kamera kurulumu ve 5.100 mAh pil bekleyebilirsiniz. Büyük olasılıkla birden fazla RAM/depolama kombinasyonu olacak ve bunlardan biri 6/128 GB versiyonu olacak.

Galaxy A54‘ün boyutlarının 158,3 x 76,7 x 8,2 mm olduğu söyleniyor, yani önceki modele göre daha kısa ancak daha geniş ve daha kalın olacak. Fiyatlandırma, şaşırtıcı bir şekilde Galaxy A53‘ünkine benzer olmalıdır. Yoksa bu başarı yarıda kalır.