Ana SayfaAkıllı TelefonYeni Samsung Galaxy A54, dört renk seçeneğiyle sızdı

Yeni Samsung Galaxy A54, dört renk seçeneğiyle sızdı

Galaxy A54 5G, Galaxy A53'ün (ve ondan önceki Galaxy A52'nin) ardından, muhtemelen Samsung'un 2023'ün en çok satan akıllı telefonu olacak. Aşağıdaki görsellerde de görebileceğiniz gibi Galaxy A54 5G'nin en az dört renkle geleceğini biliyoruz. Buna siyah, mor, beyaz ve yeşilimsi sarı bir renk dahildir. Samsung muhtemelen bu renkler için bazı farklı isimler kullanacak.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
13
Samsung-Galaxy-A53-5G-blue

Elektrikli 4×4 Mengshi M-Terrain’in İlk Fotoğrafları!

Mengshi M-Terrain 4x4 elektrikli aracının üretim versiyonu yakın zamanda Çin'de fotoğraflandı. Bu araç, kıyaslandığında GMC...

Yaklaşan Galaxy A54‘ü Kasım ayında bazı sızdırılmış görüntülerde görmüştük, ancak bugün yeni renk seçeneklerini de gösteren yeni bir sızıntı çıktı.

Galaxy A54’ün resmi duyurusunu Ocak ayında alacağı söylendi, bu da sızıntıların neden şu anda yoğunlaştığını açıklıyor. Bu telefonu önemli kılan bir özelliği var. Önceki modelleri Samsung‘un en çok satan telefonları oldu, bu nedenle A54’ün bu ivmeyi ileriye taşıması gerekiyor.

Gördüğünüz gibi, en azından bu dört tonda piyasaya sürülmesi bekleniyor – siyah, yeşil, mor ve beyaz, ancak daha fazlası da olabilir. Teknik olarak, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç AMOLED ekran, 50 MP ana sensörlü üçlü arka kamera kurulumu ve 5.100 mAh pil bekleyebilirsiniz. Büyük olasılıkla birden fazla RAM/depolama kombinasyonu olacak ve bunlardan biri 6/128 GB versiyonu olacak.

Galaxy A54‘ün boyutlarının 158,3 x 76,7 x 8,2 mm olduğu söyleniyor, yani önceki modele göre daha kısa ancak daha geniş ve daha kalın olacak. Fiyatlandırma, şaşırtıcı bir şekilde Galaxy A53‘ünkine benzer olmalıdır. Yoksa bu başarı yarıda kalır.

-- Reklam --

Prime Gaming 10 Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler oyun içeriklerine sahip olabileceğiniz ve indirebileceğiniz platformlardan biri olan Prime Gaming yeni bir hamle yaptı. Prime...
Önceki İçerik
Redmi 12C, Helio G85 Yonga seti ve 50MP kamera ile tanıtıldı
Sonraki İçerik
Elektrikli 4×4 Mengshi M-Terrain’in İlk Fotoğrafları!
Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021