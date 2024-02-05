Ana Sayfa » Oyun Yeni Sony El Konsolu Oyun Sektörüne 2024 ve 2025 Yılında Hareket Katabilir Oyun Yeni Sony El Konsolu Oyun Sektörüne 2024 ve 2025 Yılında Hareket Katabilir Emine Emre 12 Görüntüleme

El oyun konsollarındaki yükseliş, Sony’nin yeniden piyasaya güçlü şekilde dönmesini sağlayacak gibi görünüyor. Oyun sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Sony, yeniden el oyun konsolu ile sektöre hareket getirebilir. Yeni Sony el konsolu oyun sektörüne 2024 ve 2025 yılında damga vurabilir. El konsolu için çalışmalara başlayan Sony PS Vita’nın devam versiyonu olarak planlanan cihaz AMD tarafından destekleniyor ve PS4 ve PS5 oyunlarını oynatabilmesi planlanıyor. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Yeni Sony El Konsolu Oyun Sektörüne 2024 ve 2025 Yılında Hareket Katabilir

Oyun konsollarında PlayStation ile önemli bir ağırlığa sahip olan Sony, el oyun konsollarında ise PS Vita ile bir hamle yapmıştı. Ancak sektörde istediği başarıyı yakalayamayan marka, bir süredir geri planda kalmıştı. Yeni yılla birlikte, Sony’nin el konsollarında yeni bir hamleye hazırlandığı öğrenildi. Sony PS Vita’nın devam versiyonu olarak planlanan cihaz AMD tarafından desteklenecek.

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Geliştirilmeye devam edilen Sony PS Vita’nın henüz erken aşamada olduğu öğrenilirken, cihazın piyasaya çıkışan Sony tarafından onay verilip verilmeyeceğinin netlik kazanmadığı da belirtilen bir diğer husus.

Sony El Oyun Konsolu Ne Zaman Çıkacak?

Sony’nin yeni el oyun konsolunun çıkış tarihinin 2024 yılının sonuna yetişmesi beklenmiyor. En iyi ihtimalle 2025 yılında piyasaya çıkacağı belirtilen el konsolunun, Nintendo’nun piyasaya sürmesi uzun süredir beklenen Switch 2 ile rekabete gireceği düşünülüyor. Bu nedenle, Sony ile Nintendo arasında bir anlaşmanın gündeme gelebileceği ve Sony’nin el oyun konsolu alanına yatırım yapmaktan vazgeçebileceği de ortaya atılan teoriler arasında yer alıyor.

Oyuncular Ne Dedi?

Sony’nin ara verdiği PS Vita’yı yeni versiyonu ile yeniden canlandırmaya yönelmiş olması oyun sektöründe de geniş yankı uyandırdı. Gamerlar, şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla meseleye dahil olurken, oyuncuların konu hakkındaki görüşlerinden bir kaçına birlikte göz atalım…

“Sony, el konsolu alanından çıkarak büyük yanlış yaptı. Teknoloji devamlılık ister. Şimdi ara verdikleri sektöre tekrar girmeye çalışacaklar. Bu da öyle kolay bir süreç olmayacak. Sektör bıraktıkları zaman ki kadar boş değil. Her şeyden öte Nintendo Switch gerçeği mevcut.”

“PS4 ve PS5 oyunlarını oynatabilecek bir el oyun konsolu yapsalar şimdiye piyasanın tek hakimi konumuna gelmişlerdi. Üstelik oyun konsollarında Xbox başta olmak üzere rakipleri çoğalırken, bir de sektör o tarafta daha çok doygunluğa ulaşmışken, neden el konsolu tarafına ağırlık vermediler anlamak mümkün değil.”

“Sony tüm gücüyle el oyun konsolu tarafına asılmalı ve buradaki hakimiyeti eline almalı. PS4 ve PS5 için geliştirilen oyunları da bu konsola entegre etmeleri daha kolay olacaktır. 2024 ya da en geç 2025 yılında bu işe el attılar attılar, aksi takdirde treni kaçırmış olacaklar.”

“Nintendo’nun büyük bir yol kat ettiği yerde Sony bir hayli geriye düşmüş olacak. Hele de Nintendo Switch 2 ile ilk etapta rekabet edebilecek bir cihaz geliştirip geliştiremeyecekleri muamma. Sanırım PS5 Pro’nun ardından bu tarafa ağırlık vermeye başlayacaklar. Sektör çok farklı bir noktaya gitmeden trendi yakalamak istiyorlar sanırım.”