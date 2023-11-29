Yeni The Witcher Oyunu İçin Yüzlerce Kişi Mesaide

Cyberpunk 2077 başta olmak üzere, geliştirdiği önemli oyunlarla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyun şirketi CD Projekt RED çalışanlarından 330’unun yeni The Witcher oyunu üzerinde çalıştığı öğrenildi. 2024 yılı ile birlikte çalışan sayısının artırılacağı kaydedilirken, bu rakamın 400’ü aşması bekleniyor. Oyunun gelişim sürecine hız verecek olan CD Projekt RED, en kısa ve makul zamanda yeni The Witcher oyununu piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Yeni The Witcher Oyunu İçin 400’e Yakın Kişi Çalışıyor!

Fantezi aksiyon rol yapma oyun serisi The Witcher için yeni oyunun geliştirilmesine başlandı. 2023 itibariyle start verilen projenin üzerine her geçen gün daha fazla çalışan ve mali kaynak ile eğilen Polonya merkezli başarılı oyun şirketi CD Projekt RED, yeni oyuna büyük önem veriyor.

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800 dolayında çalışanı bulunan başarılı oyun stüdyosunun çalışanlarından hali hazırda 330’unun bu oyun üzerinde teşvik-i mesai yaptıkları kaydedildi. Bu rakamın her geçen gün artırılacağı öğrenilirken, sayının yeni yılda 400’ün üzerine çıkması ön görülüyor.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı kitap serisine dayanan The Witcher oyun serisi, dünya çapında milyonlarca gamer tarafından oynanan ve son derece beğenilen bir yapım olma özelliğini korurken, yeni oyunun serinin hayranlarını heyecanlandırdığını da ifade etmek yanlış olmaz.

Yeni The Witcher Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

2024 yılı itibariyle geliştirilmesine hız verilecek oyunun çıkış tarihinin ise 2026 yılı olması bekleniyor. Henüz bu konuda CD Projekt RED tarafından yapılmış bir açıklama ya da kamuoyuna sızan bir bilgi olmamakla birlikte, oyunun daha önce çıkış yapması “sürpriz” olarak nitelendirilecektir.

Oyuncular The Witcher 1 Remake de Bekliyor!

Yeni The Witcher oyununun üzerinde çalışılması serinin hayranlarını bir hayli mutlu ederken, gamerların bir kısmı The Witcher 1 Remake beklediklerini de yorumlarında dile getirdiler. Oyuncuların şahsi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“En sevdiğim serilerden biri olur kendileri. Bu habere de çok sevindim. Umarım The Witcher 1 Remake de gelir. Bu seride ne yapsalar alırım elbette, orası da ayrı…”

“Vesemir’in gençliğini oynama fikri çıkmıyor aklımdan. Yeni oyuna en çok yakışacak konsept bu olur bana kalırsa. Duy beni CD Projekt RED…”

“Geralt’sızlığa alışmak zor. Bakalım nasıl bir sürprizle karşılaşacağız yeni oyunda. Keşke çalışan sayısını filan artırsalar da şu oyunu 2025 yılına yetiştirseler…”